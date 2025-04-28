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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 27 milyon Euroluk golcü radarda

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 27 milyon Euroluk golcü radarda

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezon öncesinde kadrosunda kapsamlı bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş, tecrübeli golcüsü Ciro Immobile ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızın yerini dolduracak ismi Almanya'da belirledi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 10:55
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 27 milyon Euroluk golcü radarda

Yeni sezonda kadrosunda büyük bir revizyona hazırlanan Beşiktaş, tecrübeli forvet Ciro Immobile ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 27 milyon Euroluk golcü radarda

Siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızın yerine getireceği ismi Almanya'da buldu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 27 milyon Euroluk golcü radarda

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi Immobile'nin vedası sonrası Bayer Leverkusen'in golcüsü Patrik Schick için girişimlere başlayacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 27 milyon Euroluk golcü radarda

27 milyon euro piyasa değerine sahip olan Çek forvetin, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in hücum hattı için istediği tüm özellikleri taşıdığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 27 milyon Euroluk golcü radarda

Hava toplarındaki üstünlüğü, fiziksel gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çeken Schick, daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer almıştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 27 milyon Euroluk golcü radarda

Ancak oyuncunun yüksek maliyeti, transferin önündeki en büyük engel konumunda.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 27 milyon Euroluk golcü radarda

Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 2294 dakika süre aldı ve 25 gol, 1 asistlik performans sergileyerek önemli bir katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 27 milyon Euroluk golcü radarda

Beşiktaş, forvet hattında yeni bir yapılanmaya giderken Schick hamlesiyle hem kaliteyi hem de fizik gücünü artırmayı hedefliyor.

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