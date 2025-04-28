TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 27 milyon Euroluk golcü radarda
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezon öncesinde kadrosunda kapsamlı bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş, tecrübeli golcüsü Ciro Immobile ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızın yerini dolduracak ismi Almanya'da belirledi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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27 milyon euro piyasa değerine sahip olan Çek forvetin, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in hücum hattı için istediği tüm özellikleri taşıdığı belirtiliyor.
Hava toplarındaki üstünlüğü, fiziksel gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çeken Schick, daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer almıştı.
Ancak oyuncunun yüksek maliyeti, transferin önündeki en büyük engel konumunda.
Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 2294 dakika süre aldı ve 25 gol, 1 asistlik performans sergileyerek önemli bir katkı sağladı.
Beşiktaş, forvet hattında yeni bir yapılanmaya giderken Schick hamlesiyle hem kaliteyi hem de fizik gücünü artırmayı hedefliyor.
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