TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet harekatı! Gözler genç Danimarkalı'da

İtalyan golcu Ciro İmmobile'yle yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, yeni golcu icin yoğun bir calışma başlattı. Siyah- beyazlı ekibin listesinde ilk olarak Bodo'nun golcusu Kasper Hogh'un yer aldığı bildirildi. 24 yaşındaki 1,86'lık Danimarkalı santrfor icin yonetim ilerleyen gunlerde temasa gececeği gelen haberler arasında. Bu sezon Bodo'da 19 karşılaşmaya cıkan pivot santrfor, 11 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Başarılı oyuncunun piyasa değeri, 5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.