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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet harekatı! Gözler genç Danimarkalı'da

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet harekatı! Gözler genç Danimarkalı'da

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezonda forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanırken transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların golcü listesinde ön plana çıkan isimlerden biri, Norveç ekibi Bodø/Glimt forması giyen Kasper Høgh oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet harekatı! Gözler genç Danimarkalı'da

İtalyan golcu Ciro İmmobile'yle yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, yeni golcu icin yoğun bir calışma başlattı. Siyah- beyazlı ekibin listesinde ilk olarak Bodo'nun golcusu Kasper Hogh'un yer aldığı bildirildi. 24 yaşındaki 1,86'lık Danimarkalı santrfor icin yonetim ilerleyen gunlerde temasa gececeği gelen haberler arasında. Bu sezon Bodo'da 19 karşılaşmaya cıkan pivot santrfor, 11 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Başarılı oyuncunun piyasa değeri, 5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

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