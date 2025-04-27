Varsa yoksa Rafa Silva

Beşıktaş'ın hücumlarına en çok katkı veren, en etkili olan oyuncusu Rafa Silva istikrarlı performansıyla parmak ısırtıyor. Bu sezon sadece 2 maç kaçıran Portekizli yıldız tam anlamıyla Beşiktaş'ı sırtlıyor. Süper Lig'de 10, diğer kulvarlarda 6 golü bulunan Rafa Silva'nın toplam asist sayısı ise 12. Toplam 28 golde imzası bulunan tecrübeli futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ın en çok skor üreten ismi olurken, Kartal, Rafa'nın ligde gol katkısı yaptığı 11 maçı da kaybetmedi, 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

SOLSKJAER'İN DE DEĞİŞMEZ İSMİ

Sıyah beyazlı takımın olmazsa olmaz isimlerinin en başında gelen Portekizli tecrübeli yıldız Ole Gunnar Solskjaer'in de vazgeçilmezi oldu. Zaman zaman orta sahada, zaman zaman da forvet hattında görev alan Kara Kartal'ın maestrosu Rafa'nın gol katkısı yapmadığı maçlarda siyah-beyazlılar kazanmayı unuttu. Hatayspor karşısında da dümeni eline alan Portekizli yıldız oynadığı futbol ile Avrupa'nın devlerinin radarına girmeyi başardı.

GÖZÜ GOMEZ'İN REKORUNDA

Portekızlı oyuncu, sezonun kalan bölümünde 5 gol katkısı daha yapması halinde, Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanını alacak. Bu unvan 2015/16 sezonunda 28 gol ve 5 asist ile 33 gole katkıda bulunan Mario Gomez'e ait. Alman golcü Beşikta'ta forma giydiği 41 maçta 28 gol 6 asist yaptı.