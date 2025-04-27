CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Varsa yoksa Rafa Silva

Varsa yoksa Rafa Silva

Adı Rafa Silva. Sahada profesyonel işler yapıyor fakat amatör bir ruhla oynuyor. Çok amaçlı bir futbolcu. 10 parmağında 10 marifet bulunuyor. Yine attı ve attırdı. Kara Kartal’ı hedefte tuttu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Varsa yoksa Rafa Silva

Beşıktaş'ın hücumlarına en çok katkı veren, en etkili olan oyuncusu Rafa Silva istikrarlı performansıyla parmak ısırtıyor. Bu sezon sadece 2 maç kaçıran Portekizli yıldız tam anlamıyla Beşiktaş'ı sırtlıyor. Süper Lig'de 10, diğer kulvarlarda 6 golü bulunan Rafa Silva'nın toplam asist sayısı ise 12. Toplam 28 golde imzası bulunan tecrübeli futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ın en çok skor üreten ismi olurken, Kartal, Rafa'nın ligde gol katkısı yaptığı 11 maçı da kaybetmedi, 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

SOLSKJAER'İN DE DEĞİŞMEZ İSMİ

Sıyah beyazlı takımın olmazsa olmaz isimlerinin en başında gelen Portekizli tecrübeli yıldız Ole Gunnar Solskjaer'in de vazgeçilmezi oldu. Zaman zaman orta sahada, zaman zaman da forvet hattında görev alan Kara Kartal'ın maestrosu Rafa'nın gol katkısı yapmadığı maçlarda siyah-beyazlılar kazanmayı unuttu. Hatayspor karşısında da dümeni eline alan Portekizli yıldız oynadığı futbol ile Avrupa'nın devlerinin radarına girmeyi başardı.

GÖZÜ GOMEZ'İN REKORUNDA

Portekızlı oyuncu, sezonun kalan bölümünde 5 gol katkısı daha yapması halinde, Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanını alacak. Bu unvan 2015/16 sezonunda 28 gol ve 5 asist ile 33 gole katkıda bulunan Mario Gomez'e ait. Alman golcü Beşikta'ta forma giydiği 41 maçta 28 gol 6 asist yaptı.

Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya
F.Bahçe'den flaş hakem tepkisi!
DİĞER
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025! A Milli Takım'ın en yakın maçı ne zaman, kiminle karşılaşacak? İşte fikstür
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste
Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için...
Dursun Özbek müjdeyi verdi: 40 milyon Dolar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 27 Nisan Pazar Bugünkü maçlar 27 Nisan Pazar 07:29
Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! 01:53
Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! 01:46
Arda Güler'den adrese teslim asist! Arda Güler'den adrese teslim asist! 00:53
Arda Güler'den adrese teslim asist! Arda Güler'den adrese teslim asist! 00:53
F.Bahçe'den flaş hakem tepkisi! F.Bahçe'den flaş hakem tepkisi! 00:33
Daha Eski
Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için... Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için... 00:33
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:33
F.Bahçe G.Antep'te geri döndü! F.Bahçe G.Antep'te geri döndü! 00:33
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:33
Samsun galibiyeti hatırladı Samsun galibiyeti hatırladı 00:33
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:33