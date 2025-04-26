Spor yazarlarından Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçı değerlendirmeleri

Genç Mustafa Hekimoğlu'nun mücadelesini, amaçsız toplara bile deli yüreği ile koşmasını beğeniyorum. İkili mücadelelerde de harika işler yapıyor. Semih Kılıçsoy'un yeteneği malum. Ayağında top tutmadan çabuk oynadığı zaman çok daha etkili oluyor. Beşiktaş, Keny Arroyo'yu da kazanabilirse yeni Metin-Ali-Feyyaz bu üçlü olabilir. Arkalarına da Şifo Mehmet niyetine Rafa'yı da koydun mu! Hemen gelecek sezon değil ama sonraki sezon inanılmaz iyi bir forvet hattı oluşturabilirler. Ben de biliyorum şu anda bu çocukların eksikleri var. En başta da oynadıkları maç sayıları yeterli değil. O nedenle Solskjaer bu üçlü birlikte kullanmayı denemelidir. Bunu yaparsa transfer döneminde yöneticilerin panik halinde değil belli bir plan dahilinde hareket etmeleri söz konusu olacaktır. Birileri hocaya seksenli yılların başında yapılan öz kaynak devrimi anlatmalı Rıza, Ziya, Fikret, Haluk, Süleyman ve Fuat gibi gençleri cesaretli oynatan Beşiktaş'ın sonrasında yıllarca nasıl destan yazdığını hoca da bilmeli. Belki o zaman daha cesur davranacaktır.