Spor yazarlarından Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçı değerlendirmeleri
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
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İkinci yarının başında, VAR uyarısıyla hakem penaltıyı verdi ve İmmobile topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi. Dolmabahçe'de goller yağmur gibi geliyor! Daha ikinci golü yazarken, Rafa Silva gözlerimizin pasını silen bir golle 3-1 yaptı. İşte özlediğimiz Beşiktaş bu! Emrecan Terzi'nin ve Mustafa'nın sol kanatta olması orayı ciddi şekilde hareketlendirdi. Harika bir organizasyonla gelen Beşiktaş, skoru 4-1'e getirdi; İmmobile de hat-trick yaptı. Beşiktaş akın akın geliyor… Hatayspor yüklenirken, Beşiktaş harika bir kontra atak yakaladı. Rafa, kendisi de vurabilirdi ama topu Arroyo'ya bıraktı; o da ağları buldu. Şunu da eklemek isterim: Sakatlanmadan önce milli takıma kadar yükselen Tayyip Talha'nın, sadece iki hata yaptı diye oyuna girerken yollanmasını doğru bulmuyorum. Genç oyunculara güvenmek, hata yaptıklarında bile arkalarında durmak gerekir. Bu galibiyet, hem özgüven hem de Avrupa bileti için hayatiydi. Hatayspor, bu sonuçla Süper Lig'e veda etti. Hikmet Başkan'a ve Beşiktaş'ın emektar kalecisi, bugünün Hatayspor teknik direktörü Murat Şahin'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda yeniden Süper Lig'de görmek istiyoruz sizi.
MUSTAFA ÇULCU – DENEME TAHTASI
Beşiktaş ligi en iyi yerde bitirmeye çalışıyor. Solskjaer'in oyuna başladığı 11 enteresan. Haftalardır oynatmadığı İmmobile ile başlaması ve gerektiğinde sağ bek bile oynayan Chamberlain'i kenarda bırakması enteresan. İlk penaltıda topu Rafa Silva'nın elinden alan İmmobile'ye seyirci tepki verdi ama ikinci penaltı ve sonrası attığı golle hat-trick yaptı. Beşiktaş da Gedson çok iyiydi ama oyun aklı Rafa Silva muhteşem oynadı, oynattı ve bir de gol attı. Hatay Masuaku ile Muçi'nin yerine oynayan Emrecan ve Mustafa'nın kanadını zorlayarak maça başladı. Boutobba sağ kanadı efektif kullandı ve gol de bu kanattan geldi. İlk yarı Beşiktaş'ın siyahını ikinci yarı beyazını izledik sanki. İkinci yarı vites artırdı. Kontrolü tamamen eline aldı. Hatayspor'u bir alt lige uğurladı.
Hakem Deniz Kayatepe'nin deneyimsiz olduğu her haliyle belli. Trendyol Süper Lig'de dünkü ile beraber 4 maç yönetti. Hata üstüne hata yapan iki yardımcı ile Beşiktaş, MHK ve hakemler için deneme tahtası olamaz. Hatalı ofsayt yorumları, aut-korner kararları, topu oyunda tutacağım diye hatalı avantaj uygulamaları nizami şarjlara verilen fauller, Görkem ve Emrecan başta olmak üzere gösterilmeyen sarı kartlar! Acemileri sahaya salmak hakemleri gençleştirmek değildir. Futbol ekonomisini ve hakem atamayı bilmeyen TAS'ı bu akşam Rafa Silva'nın müthiş oyunu ile elde edilen farklı skor kurtardı. Beşiktaş lehine verilen ilk penaltı da Calvo ayağını uzattığında geç kalıyor Rafa Silva'yı çelmeliyor penaltı doğru. İkinci penaltıda Kamil Ahmet sağ kol açık genişliyor ve yüksek topu kolu ile oynuyor net penaltı ama hakem gördüğünü veremedi! VAR müdahalesi ile doğru penaltı geldi.
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