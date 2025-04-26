Hayat öpücüğü

ON galibiyetini 27. haftada Galatasaray'ı yenerek alan Beşiktaş dün geri döndü. Kartal, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenerek rahat bir nefes aldı. 20. dakikada Abdulkadir Parkmak'ın golü ile geriye düşen siyah-beyazlı takımı farklı galibiyete götüren gollerini 32 ve 52'de penaltıdan İmmobile, 53'te Rafa Silva, 59'da yeniden İmmobile ve 78'de Arroyo kaydetti. İmmobile ligde hat-trick yapan 3. İtalyan futbolcu olmayı başardı.

AVRUPA LİGİ AVANTAJI

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de oynadığı son 8 resmi müsabakada 2. galibiyetini aldı. Beşiktaş bu periyotta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşamıştı. Kara Kartal, söz konusu süreçte Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken; Gaziantep FK, Konyaspor ve Rams Başakşehir ve Hatayspor'a ise kaybetti. Kasımpaşa ile Göztepe'yle berabere kalan Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde Göztepe'ye 3-1 yenildi. Dün Hatayspor'u yenerek Avrupa Ligi'nde iddialı bir konuma geldi.

EŞİKTAŞ, Rafa Silva ile şahlanıyor. Son olarak 1-1 biten Göztepe maçında fileleri sarsan Portekizli süper yıldız, dün de 53. dakikada muhteşem bir golle gözlerimizin hasını sildi. Ayrıca 34. dakikada Rashica'nın pasında topla birlikte ceza sahasına hareketlenen Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. İmmobile skoru eşitledi. Dikkat çeken bir istatistik ise şu: Beşiktaş, bu sezon Rafa Silva'nın skora katkı verdiği hiçbir lig maçını kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda Kara Kartal, 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. 44 resmi maçta 16 gol, 10 asistlik performans sergileyen deneyimli futbolcu, ligde çıktığı 30 mücadelede 10 gol atıp 3 asist yaptı.

Yarışta büyük avantaj sağladı

SİYAH-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi sonucu topladığı 52 puanla 3. basamakta bulunuyor. Ligde üçüncü sırayü yükselen Kartal, üçüncülük yarışında Samsunspor (51) ve Eyüpspor'a (50) göre çok daha avantajlı. Çünkü iki takımın da Birer BAY haftası var. Hemen arkalarından gelen Başakşehir'in BAY haftası yok ama puanı 48.

Beş futbolcu sarı ışıkta geçti

SİYAH beyazlı ekipte 5 futbolcu, Hatayspor mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunmada Emirhan Topçu ve forvetler Ciro İmmobile ile Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecekti. Hiçbir futbolcu kart görmedi ve cezalı olmadı.

Chamberlain 11 maç sonra yedek

KARA Kartal'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade- Chamberlain, Süper Lig'de uzun süre sonra bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Özellikle Solskjaer göreve geldikten sonra daha fazla görev almaya başlayan 31 yaşındaki merkez orta saha, ligin 21. haftasında 11'de başladığı Antalyaspor mücadelesinin ardından aralıksız 11 maçta ilk 11 oynadı. Norveçli teknik adam dün Chamberlain'i kesti.

Birisi mecburi 2 değişiklik

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Göztepe maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak Atakaş Hatayspor karşısına çıktı. Norveçli çalıştırıcı, sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yerine Emrecan Terzi'ye görev verirken, Oxlade- Chamberlain'in yerine ise Ciro İmmobile'yi sahaya sürdü.

Emrecan oynadı, asist yaptı

SİYAH beyazlıların sol beki Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez siyah- beyazlı formayı sırtına geçirdi. Bu sezonun devre arasında sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak geçtiğimiz sezonun 38. haftasında 2-1 kaybedilen Kasımpaşa maçında top koşturmuştu. Terzi, Silva'nın golünde asist yaptı.

Hedefimiz üçüncülük

BEŞİKTAŞ'ın hocası Solskjaer: "Amacımız ligi üçüncü bitirmek, en önemli amacımız bu. 5 maç kaldı. İyi çalışmak zorundayız. Bu seriye Fenerbahçe ile başlayacağız. Sabırsızlıkla beklediğimiz zor bir derbi. Sezonu pozitif bitirmeliyiz. Bu hafta da çok iyi çalıştık. Atmosfer çok iyiydi. Böyle olunca daha iyi performanslar gösteriyoruz. 5 haftayı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."

Bobo tribünden izledi

BEŞİKTAŞ'ın eski futbolcusu Bobo, siyah-beyazlı takımın Hatayspor ile oynadığı müsabakayı tribünden izledi. Siyah- beyazlı formayı 2006-2011 yıllarında 222 müsabakada giyen Brezilyalı golcü, 94 gol, 36 asistlik performansıyla taraftarların sevdiği isimler arasında yer aldı. Futbolu 2022 yılında bırakan Bobo, Hatayspor ile oynanan maçı Tüpraş Stadı'nda takip ederek eski takımına destek verdi.