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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Mert Günok'un alternatifi Süper Lig'den

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Mert Günok'un alternatifi Süper Lig'den

Son dakika Beşiktaş haberleri: Tecrübeli kaleci Mert Günok'un ilerleyen yaşı ve düşüşe geçen performansı sonrası kaleye takviye yapma kararı alan Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'den buldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 10:12
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Mert Günok'un alternatifi Süper Lig'den

Beşiktaş'ın Mert Günok'un ilerleyen yaşı ve özellikle son haftalardaki performansı sebebiyle yabancı bir kaleci konusunda çeşitli çalışmalar yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Mert Günok'un alternatifi Süper Lig'den

Listedeki isimlerden biri de Bodrum FK forması giyen Diogo Sousa.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Mert Günok'un alternatifi Süper Lig'den

26 yaşındaki Portekizli eldivenin 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

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