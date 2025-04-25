TRANSFER HABERİ - Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Mert Günok'un alternatifi Süper Lig'den
Son dakika Beşiktaş haberleri: Tecrübeli kaleci Mert Günok'un ilerleyen yaşı ve düşüşe geçen performansı sonrası kaleye takviye yapma kararı alan Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'den buldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Bu sezon Sipay Bodrum FK formasıyla 29 maça çıkan Sousa, kalesinde 27 gol gördü.
1.98 boyundaki kaleci 13 maçtaysa kalesini gole kapattı.
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