Beşiktaş'ta Ciro Immobile: Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz

Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor karşısında hat-trick kaydeden Ciro Immobile, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"F.BAHÇE MAÇINI BEKLİYORUZ"

"Son haftalar yaklaşıyor, son haftalar çok önemli. Gelecek hafta Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi bir mentalite gösterdik bugün. Sonuçlar istediğimiz gibi gitmedi ama ligin son bölümünü iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz."

"HAKKIMDA GERÇEK OLMAYAN ŞEYLER KONUŞULDU"

"Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum."