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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi büyük tehlike! 5 futbolcu derbide...

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi büyük tehlike! 5 futbolcu derbide...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 10:25
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi büyük tehlike! 5 futbolcu derbide...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi büyük tehlike! 5 futbolcu derbide...

Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi büyük tehlike! 5 futbolcu derbide...

Siyah beyazlılarda diğer yandan gözler bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi büyük tehlike! 5 futbolcu derbide...

5 futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Hatayspor mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi büyük tehlike! 5 futbolcu derbide...

Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunmada Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

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