Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi büyük tehlike! 5 futbolcu derbide...
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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5 futbolcu ceza sınırında
Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Hatayspor mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunmada Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.
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