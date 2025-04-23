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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Trabzonspor'un eski golcüsüne kanca! Andreas Cornelius...

Beşiktaş'tan Trabzonspor'un eski golcüsüne kanca! Andreas Cornelius...

Beşiktaş yönetimi, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla damga vurmuş Andreas Cornelius için harekete geçti. Siyah beyazlı kulübün Kopenhag ile yaptığı ilk görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberi (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'tan Trabzonspor'un eski golcüsüne kanca! Andreas Cornelius...

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Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir dönem Trabzonspor'da fırtınalar koparan Kopenhag'ın Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius'a yöneldi. Siyah-beyazlılar, 1.93 boyundaki golcü futbolcu ve menajerleriyle bir görüşme yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon şanssız sakatlıklar yaşadığı için çok fazla forma şansı bulamadı. Takımı adına sadece 4 gol katkıda bulunabildi. Cornelius'un, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

MİLLİ FORMAYI 46 KEZ GİYDİ

Cornelıus, güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Kariyerinde FC Kopenhag dışında Cardiff City, Atalanta, Bordeaux, Parma ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giydi. Trabzonspor'da 2021-22 sezonunda 42 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının başarısında önemli rol oynadı. Danimarka A Milli Takımı'nda da 46 kez forma giyen Cornelius, bu maçlarda 13 gol kaydetti.

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