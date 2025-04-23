Beşiktaş'tan Mario Pasalic bombası! Gedson Fernandes transfer edilirse...

Rus ve Arap kulüpleri Beşiktaş'ın Portekizli yıldız maestrosu Gedson Fernandes'i transfer etmek için adeta kapıda bekliyor. Fernandes giderse alternatifi İtalya'da hazır. Siyah-beyazlılar, Atalanta'nın Hırvat merkez orta saha oyuncusu Mario Pasalic ile temas kurdu. 30 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Tecrübeli maestro, bu sezon boy gösterdiği 42 karşılaşmada 6 gol, 5 asist katkısı sağladı. Hajduk Split altyapısından yetişen Pasalic, Chelsea, Monaco ve Milan gibi dev takımların da formasını giydi. 74 kez de milli formayı giyen Hırvat yıldız, 10 gol attı.