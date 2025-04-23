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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Mario Pasalic bombası! Gedson Fernandes transfer edilirse...

Beşiktaş'tan Mario Pasalic bombası! Gedson Fernandes transfer edilirse...

Beşiktaş, birçok talibi olan Gedson Fernandes’in alternatifini İtalya’da buldu. Siyah beyazlılar, Atalanta’dan Mario Pasalic için ilk temaslarını kurarken Hırvat oyuncunun İstanbul ekibine transferine sıcak baktığı bildirildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'tan Mario Pasalic bombası! Gedson Fernandes transfer edilirse...

Rus ve Arap kulüpleri Beşiktaş'ın Portekizli yıldız maestrosu Gedson Fernandes'i transfer etmek için adeta kapıda bekliyor. Fernandes giderse alternatifi İtalya'da hazır. Siyah-beyazlılar, Atalanta'nın Hırvat merkez orta saha oyuncusu Mario Pasalic ile temas kurdu. 30 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Tecrübeli maestro, bu sezon boy gösterdiği 42 karşılaşmada 6 gol, 5 asist katkısı sağladı. Hajduk Split altyapısından yetişen Pasalic, Chelsea, Monaco ve Milan gibi dev takımların da formasını giydi. 74 kez de milli formayı giyen Hırvat yıldız, 10 gol attı.

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