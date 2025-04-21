CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Masuaku şaşırtıyor

Masuaku şaşırtıyor

Performansıyla eleştirilerin odağı olan Beşiktaş'ın yıldızı Arthur Masuaku son dönemdeki istikrarlı performansı ile göz doldurdu. Demokratik Kongolu sol bek şimdiden 42 resmi maça çıkarken 1 gol, 8 asiste imza attı. Deneyimli futbolcu Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Arthur Masuaku, gelecek hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masuaku şaşırtıyor
Performansıyla eleştirilerin odağı olan Beşiktaş'ın yıldızı Arthur Masuaku son dönemdeki istikrarlı performansı ile göz doldurdu. Demokratik Kongolu sol bek şimdiden 42 resmi maça çıkarken 1 gol, 8 asiste imza attı. Deneyimli futbolcu Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Arthur Masuaku, gelecek hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den!
Mahmut Uslu: Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin'
DİĞER
Mauro Icardi'den flaş gönderme! Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçelileri kızdıran paylaşımlar...
Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO'yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet
G.Saray'da ayrılık kapıda!
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mahmut Uslu: Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin' Mahmut Uslu: Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin' 00:53
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor! Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor! 00:53
Melo'dan flaş paylaşım! "F.Bahçe ağlama" Melo'dan flaş paylaşım! "F.Bahçe ağlama" 00:53
Icardi'den F.Bahçe'ye göndermeli paylaşımlar! Icardi'den F.Bahçe'ye göndermeli paylaşımlar! 00:53
Mourinho: Amacınız nedir! Mourinho: Amacınız nedir! 00:53
Kadıköy'de maç sonu müzik gerginliği! Kadıköy'de maç sonu müzik gerginliği! 00:53
Daha Eski
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den! F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den! 00:53
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:53
F.Bahçe 90+4'te yıkıldı! F.Bahçe 90+4'te yıkıldı! 00:53
F.Bahçe taraftarlarından "Yönetim istifa" tezahüratları! F.Bahçe taraftarlarından "Yönetim istifa" tezahüratları! 00:53
F.Bahçe penaltı kazandı! F.Bahçe penaltı kazandı! 00:53
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi 00:53