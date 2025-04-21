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Masuaku şaşırtıyor
Performansıyla eleştirilerin odağı olan Beşiktaş'ın yıldızı Arthur Masuaku son dönemdeki istikrarlı performansı ile göz doldurdu. Demokratik Kongolu sol bek şimdiden 42 resmi maça çıkarken 1 gol, 8 asiste imza attı. Deneyimli futbolcu Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Arthur Masuaku, gelecek hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
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