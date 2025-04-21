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Ayakta kalan tek adam Rafa Silva
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, siyah- beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. Portekizli futbolcu, kötü giden sezonda takımının gol yükünü yüklenirken 10 numaradan daha çok, gizli forvet gibi sahada yer aldı. Bu sezon Süper Lig'de 29 maçta 9 gol, 4 asist yapan 31 yaşındaki yıldız, 43 resmi maçta 15 gol attı 11 asist yaptı.
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