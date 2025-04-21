CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ayakta kalan tek adam Rafa Silva

Ayakta kalan tek adam Rafa Silva

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, siyah- beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. Portekizli futbolcu, kötü giden sezonda takımının gol yükünü yüklenirken 10 numaradan daha çok, gizli forvet gibi sahada yer aldı. Bu sezon Süper Lig'de 29 maçta 9 gol, 4 asist yapan 31 yaşındaki yıldız, 43 resmi maçta 15 gol attı 11 asist yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ayakta kalan tek adam Rafa Silva
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, siyah- beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. Portekizli futbolcu, kötü giden sezonda takımının gol yükünü yüklenirken 10 numaradan daha çok, gizli forvet gibi sahada yer aldı. Bu sezon Süper Lig'de 29 maçta 9 gol, 4 asist yapan 31 yaşındaki yıldız, 43 resmi maçta 15 gol attı 11 asist yaptı. Llig, kupa ve Avrupa hedeflerine erken havlu atan Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın gösterdiği performans teselli kaynağı oldu. Kartal'ın maestrosu dış sahada da başarılı bir performans sergiledi. Rafa Silva, özellikle deplasman maçlarındaki skor katkısıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu, son 8 dış saha maçında 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sağladı. Yıldız futbolcu derbi müsabakalarında başarılı bir performans sergiledi. G.Saray'a karşı lig ve Süper Kupa'da çıktığı 3 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Trabzonspor'a karşı iç sahadaki maçta da bir gol attı. Portekizli futbolcu, F.Bahçe derbisinde ise sessiz kaldı.
G.Saray'dan Yunus operasyonu!
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası üst üste paylaşımlar! 'Hayat şaşırtır hep zaten'
Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO'yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet
G.Saray'da ayrılık kapıda!
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mahmut Uslu: Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin' Mahmut Uslu: Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin' 00:53
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor! Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor! 00:53
Melo'dan flaş paylaşım! "F.Bahçe ağlama" Melo'dan flaş paylaşım! "F.Bahçe ağlama" 00:53
Icardi'den F.Bahçe'ye göndermeli paylaşımlar! Icardi'den F.Bahçe'ye göndermeli paylaşımlar! 00:53
Mourinho: Amacınız nedir! Mourinho: Amacınız nedir! 00:53
Kadıköy'de maç sonu müzik gerginliği! Kadıköy'de maç sonu müzik gerginliği! 00:53
Daha Eski
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den! F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den! 00:53
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:53
F.Bahçe 90+4'te yıkıldı! F.Bahçe 90+4'te yıkıldı! 00:53
F.Bahçe taraftarlarından "Yönetim istifa" tezahüratları! F.Bahçe taraftarlarından "Yönetim istifa" tezahüratları! 00:53
F.Bahçe penaltı kazandı! F.Bahçe penaltı kazandı! 00:53
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi 00:53