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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kontrolü kaybettik

Kontrolü kaybettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, "Aslında ilk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk. 2-0 da yapabilirdik. Rafa Silva'nın golü, çok küçük bir ofsayt. İkinci yarıda ise golden sonra ise duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Kötü zamanlar geçiriyoruz. Golden sonra kontrolü kaybettik. Bunu düzeltmeliyiz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Kontrolü kaybettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, "Aslında ilk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk. 2-0 da yapabilirdik. Rafa Silva'nın golü, çok küçük bir ofsayt. İkinci yarıda ise golden sonra ise duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Kötü zamanlar geçiriyoruz. Golden sonra kontrolü kaybettik. Bunu düzeltmeliyiz" dedi.

İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDIK

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şansı biraz geri teptik, işimizi zorlaştırdık. Maça istediğimiz gibi başladık. Şanssız bir gol yedik. Böyle olsun istemezdik. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık" dedi.

SEZONUN ÖZETİ BU

Tecrübeli kaleci Mert Günok, "Açıkçası oyunlarımız biraz gel-git üzerine gidiyor. Ne yapacağımız belli olmuyor, sezonun özeti gibi bu. Günahı ve sevabıyla buradayız. Üçüncülük şansımız ve inişli çıkışlı oyunumuz da devam ediyor" dedi.

KARTAL'DAN TRİBÜN ŞOV

Beşiktaş taraftarı her deplasmanda olduğu gibi Göztepe karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar İzmir'de harika bir atmosfer oluşturarak müsabakanın skoruna bakmadan takımlarına destek verdi ve tribün şov yaptı.

MASUAKU'DAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'a bir kötü haberde Arthur Masuaku'dan geldi. Mücadelenin 72. dakikasında sarı kart gören Demokratik Kongolu futbolcu cezalı duruma düştü. Masuaku, gelecek hafta Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

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