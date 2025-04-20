Göztepe kabusu

Trendyol Süper Lig'de 32. haftada Göztepe deplasmanına konuk olan Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı. Göztepe, bu sezon Beşiktaş'la Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçı da kaybetmedi. Göztepe ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, kupada ise kazandı. Dünkü mücadele dengeli başlasa da Beşiktaş 10. dakikada golü buldu. Milot Rashica'nın sağdan pasında Rafa Silva düzgün bir vuruşla skoru 1-0'a taşıdı.

ESKİ TAKIMINI ÜZDÜ

Göztepe geriye düşse de oyunda kopmadı. 13'te Tijanic'in uzaktan şutu direkten döndü. İlk yarıda Göztepe daha fazla pozisyon arayan takımdı. Zaten İzmir'de ikinci yarı muhteşem bir golle başladı adeta. 46'da Göztepe'de İsmail Köybaşı ceza sahası dışından jeneriklik bir vuruşla ağları sarsarak eski takımı Beşiktaş'ı üzdü, tabelayı 1-1'e getirdi. 67'de Göztepe galibiyete çok yaklaşsa da kale önünde boş pozisyonda Kubilay ağları sarsamadı.

İLK KEZ BAŞARDILAR

Göztepe, 1979-80 sezonundan beri ilk kez bir Süper Lig sezonunda 2 maçta da Beşiktaş'a kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 1979-80 sezonunda siyah-beyazlılara karşı 2 beraberlik almıştı. İzmir ekibi bu sezon 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

GALİBİYETİ UNUTTULAR

Hem Göztepe hem de Beşiktaş'ın galibiyet hasreti devam ediyor. Göztepe ligde üst üste 11. maçında kazanamazken, Beşiktaş'ın hasreti de 3 maça çıktı. İzmir takımı en son 19 Ocak'ta Antalyaspor'u 1-0 yenmiş, Kara Kartal ise son olarak 29 Mart'ta Galatasaray'ı 2-1 devirdi.

TIJANIC'İN ŞANSSIZLIĞI

Ev sahibi Göztepe'de Tijanic'in 13'te uzaktan şutunda top direğe takıldı. 2025 senesinde Göztepe'nin Süper Lig'de tam 10. kez bir topu direkten döndü. İzmir ekibi bu alanda Beşiktaş'la beraber en fazla şanssızlık yaşayan takım konumunda.

ÇOK ZOR BİR MAÇTI

Siyah-beyazlı takımın orta sahası Amir Hadziahmetovic, Göztepe beraberliğini yorumladı. Hadziahmetovic, "Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok iyi oyun oynadık, golü de bulduk. İkinci yarının başında golü yedik ve mental olarak düştük. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi. İlk yarı sonraki maçlar için bizim için güzel bir örnek" ifadelerini kullandı.

GÜZEL MÜCADELEYDİ

Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş, güzel bir maç olduğunu belirtti. Taha Altıkardeş, "Güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda biraz daha tutuktuk oyun olarak. İkinci yarıda golü bulunca ataklarımız devam etti. Güzel mücadele ettik. Kazanmak isterdik ama olmadı" diye konuştu.