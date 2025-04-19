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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den flaş gönderme!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den flaş gönderme!

Göztepe maçında süre bulamayan Ciro Immobile, 1-1 eşitlik ile sonuçlanan mücadelenin ardından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. İtalyan yıldızın Beşiktaş'a göndermede bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 00:40 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 01:02
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Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den flaş gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve İzmir deplasmanından 1-1'lik sonuç alarak döndü.

Mücadeleye Mustafa Hekimoğlu ilk 11'de başlarken dakika 60'da yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

Öte yandan yedek kulübesinde oturan Ciro Immobile'nin kritik karşılaşmada süre almaması dikkat çekti.

ALTIN AYAKKABILI PAYLAŞIM

Göztepe maçında forma şansı bulamayan ve kendisi hakkında takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Immobile, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

"Telefonumdaki anılardan bu inciyi ortaya çıkardım." notu ile paylaşılan fotoğrafta Ciro Immobile'nin Altın Ayakkabı Ödülü ile verdiği poz görüldü.

Bu paylaşım ile Beşiktaş yönetimine göndermede bulunduğu iddia edildi.

SERDAL ADALI'YA DA CEVAP VERMİŞTİ

Ciro Immobile, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın kendisi hakkında yaptığı "Sezon sonunda takımdan ayrılmasını bekliyoruz. Sonraki sezonun parasını bizden isteyecek karakterde bir oyuncu değil." açıklamaları için de bir paylaşım yapmıştı.

Tecrübeli golcü, Adalı'nın bu sözlerine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Seneye daha da motive olacağım ve Beşiktaş için sahaya çıkacağım." ifadeleri ile yanıt vermişti.

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