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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Kötü zamanlar geçiriyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Kötü zamanlar geçiriyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, deplasmanda Göztepe ile berabere kaldığı maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 21:47 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 21:57
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Kötü zamanlar geçiriyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, deplasmanda Göztepe ile berabere kaldığı maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"KÖTÜ ZAMANLAR GEÇİRİYORUZ"

"Aslında ilk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk. 2-0 da yapabilirdik. Rafa Silva'nın golü, çok küçük bir ofsayt. İlk yarıda gol aksiyonu çok iyiydi. İkinci yarıda ise golden sonra ise duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Kötü zamanlar geçiriyoruz, bu neden olabilir. Golden sonra kontrolü kaybettik. Bunu düzeltmeliyiz. Semih'in pozisyonları var ardından, golü atabilirdi ama olmadı."

"KENDİMİZİ OYUNA VEREMEDİK"

"Kontrolü kaybettiğimiz için aslında ikinci yarıdaki değişiklikleri yaptım. Orta sahada çok fazla alan verdik. O yüzden 3 stoper ve kenarlarda iki oyuncu ile oyunu kontrol etmeye çalıştım. Onların ortalarıyla gol bulmaya çalıştık. İkinci yarıda oyunu kontrol edemedik, kendimizi oyunu veremedik ikinci yarıda. Semih'i de aldım oyuna ve neredeyse golü atacaktı aslında."

İSMAİL KÖYBAŞI AÇIKLAMASI

"İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ta oynamış birisi, Beşiktaş'ın tarihinde olan birisi. İyi bir insan. Kendisiyle biraz konuştuk maçtan sonra. Bize karşı gol atmamış olsa daha mutlu olurdum. İyi bir karakter. Birbirimize şans diledik maçtan sonra."

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