Beşiktaş'ın zor haftaları

Trendyol Süper Lig'de matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Türkiye Kupası'ndan elenerek Avrupa'ya direkt gitme hedefini de kaybeden Beşiktaş, Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetle sezonu üçüncü sırada bitirme şansını da zora soktu. Ligde üçüncü basamaktaki Samsunspor'un puan kaybettiği haftada rakibini yakalama şansını değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, artık Eyüpspor'u da yarışın içerisine dahil etti.

SİYAHLA BEYAZ GİBİ

Solskjaer'ın, ligdeki ilk 5 maçı ile son 5 maçı arasında siyahla beyaz kadar fark var. Solskjaer, siyah-beyazlı takımla Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmış ve çıktığı ilk 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti. Norveçli teknik adam idaresindeki Kartal da bu dönemde filelerinde yalnızca 3 gol gördü. 52 yaşındaki çalıştırıcının ligdeki son 5 karşılaşmasında ise işler tersine döndü. 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle yalnızca 4 puan alınan bu süre zarfında Beşiktaş, tam 7 gol yedi.

SİYAH BEYAZLILAR IZIN YAPTI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. Basına kapalı yapılacak idman, saat 11.45'de başlayacak.

1.55 PUAN ORTALAMASI

Trendyol Süper Ligi'nde sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş kara bir tablo ile yüzleşti. Siyah-beyazlılar son 2 sezonda ligde 67 maça çıktı. Kartal bu maçların 29'unu kazanırken 21 kez de sahadan boynu bükük ayrıldı. 17 karşılaşma ise berabere bitti. 1.4 ortalama gol atan Beşiktaş, 1.14 de gol yedi. %43 galibiyete sahip siyah-beyazlılar'ın 1.55 puan ortalaması mevcut. Beşiktaş bu rakamların sonucunda tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

GENÇLERE FORMA ŞANSI

KARTAL'IN Brezilyalı stoperi Paulista'nın sakatlığını atlatmasının sevinci yaşanırken bu kez Uduokhai'yi kaybetti. Alman oyuncunun sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor. Kötü günler geçiren siyahbeyazlılar, üst üste gelen bu sakatlıklar sebebiyle de savunma hattını oturtmakta zorluk çekti. Defans hattında eşitli varyasyonlar deneyen Solskjaer'in alt yapıdan gençlere şans verebileceği gelen bilgiler arasında.

RADİKAL KARARLAR

1 Mental yorgun olanlar ve kafasında Beşiktaş macerasını bitirenler gönderilecek. 2- Forma terletenlere verilecek. Ruhsuz oynayanlar kızağa çekilecek. 3- Immobile ile yollar kesinlikle ayrılacak. Yerine Mücadele eden, fizik gücü yüksek bir pivot santrfor alınacak. 4- Mert ve Rafa Silva haricinde tüm oyuncular satış listesine konulacak. Gedson ve Semih için iyi rakamlar ve teklifler bekleniyor. 5- Takımın ruhunu sahaya yansıtan bir lider bulacak. 6- Arroyo, Ricardo ve Mustafa gibi gençler için ayrı bir hazırlık programı uygulanacak. 7- Kadroda büyük değişim olacak. Kaleci ve 10 Numara haricinde tüm bölgeler yenilenecek. Topa sert, hızlı, güçlü ve fizik kondisyonları yeterli yıldız isimler takıma dahil edilecek.

ÜNVANINI KAYBETTİ

Son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta savunma başarısız bir görüntü çizdi. Söz konusu süreçte ağlarında tam 7 gol gören Kartal, 'ligin en az gol yiyen ikinci takımı' ünvanını da kaybetti. Beşiktaş, bu 5 müsabakada G.Antep ve B.Şehir'den 2'şer, Konya, K.Paşa ve G.Saray'dan da 1'er gol yedi. Kartal, 11 karşılaşmada ise rakiplerine 8 kez gol izni verdi.

ÜRÜNLER TANITILDI

Beşıktaş Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği Kartal Yuvası mağazalarının 2025-2026 sezonu koleksiyonu kulüp yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir defileyle spor kamuoyuna tanıtıldı. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Toygun "Hedefimiz Beşiktaş markasını bir dünya markası haline getirmektir" dedi. Etkinlik yeni ürünlerin tanıtımıyla sona erdi.