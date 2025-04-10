Solskjaer düşünceli

Beşiktaş, Süper Lig'de Cumartesi günü oynayacağı Başakşehir maçını galip kazanarak 3. lük yarışında avantaj elde etmek istiyor. Ancak son 3 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda, özellikle stoperdeki eksiklikler zorlu maç öncesi teknik heyeti güç durumda bıraktı. Sezonu kapatan Uduokhai'nin yanı sıra, Kasımpaşa maçında Tayyip Talha'nın kırmızı kart görmesi ve Emirhan Topçu'nun sakatlanması Teknik Direktör Solskjaer'i düşündürüyor.

PAULISTA-HADZIAHMETOVIC

Beşiktaş altyapısında yetişen ve uzun yıllardır siyahbeyazlı formayı giyen Necip Uysal'ın antrenman eksikliği, Bakhtiyor Zaynutdinov'un da henüz iyileşememesi eklenince gözler stoperde tek kalan Gabriel Paulista'ya çevrildi. Norveçli çalıştırıcı, savunma tandemini Paulista'nın yanına Hadziahmetovic ya da Onur'a görev verebileceği bildirildi. Necip'in yanı sıra U19 takımından genç bir stoperin maç kadrosuna alınabileceği de ifade edildi