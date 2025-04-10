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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta savunma krizi! Solskjaer’den radikal sistem değişikliği

Beşiktaş’ta savunma krizi! Solskjaer’den radikal sistem değişikliği

Son dakika Beşiktaş haberi | Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekipte savunma hattında önemli eksiklikler bulunuyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mevcut kadro sıkıntıları nedeniyle alternatif bir oyun stratejisi üzerinde çalışıyor. İşte ayrıntılar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 10:39
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Beşiktaş’ta savunma krizi! Solskjaer’den radikal sistem değişikliği

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta savunma hattı ciddi şekilde eksik.

Beşiktaş’ta savunma krizi! Solskjaer’den radikal sistem değişikliği

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mevcut kadro sıkıntısı nedeniyle farklı bir oyun planı üzerinde çalışıyor.

Beşiktaş’ta savunma krizi! Solskjaer’den radikal sistem değişikliği

Stoper pozisyonunda sadece Gabriel Paulista'nın görev alabilecek durumda olması Norveçli çalıştırıcıyı alternatif sistem arayışına yöneltti.

Beşiktaş’ta savunma krizi! Solskjaer’den radikal sistem değişikliği

Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Felix Uduokhai'nin sakatlığı; Tayyip Talha Sanuç'un ise cezası nedeniyle görev yapamayacak olması teknik ekibi zor durumda bıraktı.

Beşiktaş’ta savunma krizi! Solskjaer’den radikal sistem değişikliği

Sabah gazetesinin haberine göre Solskjaer, savunma sorununu çözmek için iki farklı formasyon üzerinde duruyor.

Beşiktaş’ta savunma krizi! Solskjaer’den radikal sistem değişikliği

Bunlardan ilki üçlü defans sistemi.

Beşiktaş’ta savunma krizi! Solskjaer’den radikal sistem değişikliği

Bu dizilişte sağ stoperde Svensson, merkezde Paulista ve sol stoperde Masuaku'nun forma giymesi planlanıyor.

Beşiktaş’ta savunma krizi! Solskjaer’den radikal sistem değişikliği

Bu tercih hayata geçerse Beşiktaş bu sezon ilk kez üçlü savunma ile sahaya çıkmış olacak.

Beşiktaş’ta savunma krizi! Solskjaer’den radikal sistem değişikliği

Diğer seçenek ise klasik dörtlü savunma.

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