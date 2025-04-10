Beşiktaş’ta savunma krizi! Solskjaer’den radikal sistem değişikliği
Son dakika Beşiktaş haberi | Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekipte savunma hattında önemli eksiklikler bulunuyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mevcut kadro sıkıntıları nedeniyle alternatif bir oyun stratejisi üzerinde çalışıyor. İşte ayrıntılar… (BJK spor haberleri)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Felix Uduokhai'nin sakatlığı; Tayyip Talha Sanuç'un ise cezası nedeniyle görev yapamayacak olması teknik ekibi zor durumda bıraktı.
Sabah gazetesinin haberine göre Solskjaer, savunma sorununu çözmek için iki farklı formasyon üzerinde duruyor.
Bunlardan ilki üçlü defans sistemi.
Bu dizilişte sağ stoperde Svensson, merkezde Paulista ve sol stoperde Masuaku'nun forma giymesi planlanıyor.
Bu tercih hayata geçerse Beşiktaş bu sezon ilk kez üçlü savunma ile sahaya çıkmış olacak.
Diğer seçenek ise klasik dörtlü savunma.
Bu varyasyonda Paulista'nın yanında Onur Bulut'un stoper olarak görev alması düşünülüyor.
Son kararın antrenman performanslarına göre teknik ekip tarafından verileceği öğrenildi.
DİĞER