  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Talha rekor kırdı!

Talha rekor kırdı!

17’de girip 44’te atılan Tayyip Talha, Beşiktaş tarihinde ilk yarıda bunu yaşayan ilk isim oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talha rekor kırdı!

Beşiktaş bu sezon savunmada istediği istikrarı ve başarıyı bir türlü yakalayamadı. İlk yarıda henüz 17'de sakatlanan Emirhan'ın yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sonuç, Beşiktaş tarihine hiç de hatırlamak istemeyeceği bir şekilde adını yazdırdı. 44. dakikada Kasımpaşalı Yasin'e tabanla sert bir müdahalede bulunan Tayyip önce sarı kart gördü. Ancak VAR uyarısı ile kart kırmızıya döndü. Böylece Tayyip Talha, Beşiktaş tarihinde ilk yarıda oyuna girip, ikinci yarıyı göremeden atılan ilk isim oldu. Genç isim ayrıca kupadaki Göztepe maçının ardından dün de atılarak üst üste ikinci kırmızı kartını gördü.

PAULISTA DİRENDİ

G.Saray derbisinin yıldızlarından birisi olan ve Victor Osimhen karşısında başarılı bir maç çıkartan Paulista, Kasımpaşa önünde zaman zaman zorlansa da başarılı bir maç çıkarttı. Brezilyalı oyuncu özellikle rakip kontralar ve Fall'un bindirmeleri karşısında ayakta kalan tek isim oldu.

EMİRHAN SAKATLANDI

Kara Kartal'ın başarılı savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Kasımpaşa maçını tamamlayamadı. İlk yarıda bacağında ağrı hisseden Emirhan, 17'de kenara gelerek yerini Tayyip Talha'ya bıraktı ve maçın kaderi değişti.

F.Bahçe Skriniar'ı bırakmıyor!
Ezeli rakiplerin kaleci düellosu!
DİĞER
"Fenerin Ayısı" yorumu mahkemelik oldu! Ümit Özat’tan sert tepki!
Manşetlik sözler! ABD Başkanı Donald Trump Başkan Erdoğan'ı övmelere doyamadı: "Erdoğan'ı seviyorum o da beni seviyor"
G.Saray'a Icardi müjdesi!
F.Bahçe'ye Sırp forvet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Mourinho'ya flaş cevap! Buruk'tan Mourinho'ya flaş cevap! 01:35
Buruk'tan Mourinho'ya flaş cevap! Buruk'tan Mourinho'ya flaş cevap! 01:35
Tayyip Talha Sanuç'tan özür paylaşımı Tayyip Talha Sanuç'tan özür paylaşımı 00:32
Tayyip Talha Sanuç'tan özür paylaşımı Tayyip Talha Sanuç'tan özür paylaşımı 00:31
Solskjaer: Kazanmamız gerekiyordu! Solskjaer: Kazanmamız gerekiyordu! 00:29
Kartal 1 puanı kurtardı! Kartal 1 puanı kurtardı! 00:29
Daha Eski
İzmir'de kazanan yok! İzmir'de kazanan yok! 00:29
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:29
Beşiktaş penaltı bekledi! Beşiktaş penaltı bekledi! 00:29
Beşiktaş 10 kişi kaldı! Beşiktaş 10 kişi kaldı! 00:29
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Beşiktaş'a sakatlık şoku! 00:29
Kasımpaşa'nın golüne ofsayt engeli! Kasımpaşa'nın golüne ofsayt engeli! 00:28