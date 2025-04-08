Talha rekor kırdı!

Beşiktaş bu sezon savunmada istediği istikrarı ve başarıyı bir türlü yakalayamadı. İlk yarıda henüz 17'de sakatlanan Emirhan'ın yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sonuç, Beşiktaş tarihine hiç de hatırlamak istemeyeceği bir şekilde adını yazdırdı. 44. dakikada Kasımpaşalı Yasin'e tabanla sert bir müdahalede bulunan Tayyip önce sarı kart gördü. Ancak VAR uyarısı ile kart kırmızıya döndü. Böylece Tayyip Talha, Beşiktaş tarihinde ilk yarıda oyuna girip, ikinci yarıyı göremeden atılan ilk isim oldu. Genç isim ayrıca kupadaki Göztepe maçının ardından dün de atılarak üst üste ikinci kırmızı kartını gördü.

PAULISTA DİRENDİ

G.Saray derbisinin yıldızlarından birisi olan ve Victor Osimhen karşısında başarılı bir maç çıkartan Paulista, Kasımpaşa önünde zaman zaman zorlansa da başarılı bir maç çıkarttı. Brezilyalı oyuncu özellikle rakip kontralar ve Fall'un bindirmeleri karşısında ayakta kalan tek isim oldu.

EMİRHAN SAKATLANDI

Kara Kartal'ın başarılı savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Kasımpaşa maçını tamamlayamadı. İlk yarıda bacağında ağrı hisseden Emirhan, 17'de kenara gelerek yerini Tayyip Talha'ya bıraktı ve maçın kaderi değişti.