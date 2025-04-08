Kartal tekledi

Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ın elinde sadece lig üçüncülüğü şansı kaldı. Samsunspor'un takıldığı haftayı avantaja çevirmek isteyen siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanında aradığını bulamadı ancak bir puana da sevindi. Karşılaşmanın henüz 14. dakikasında Ouanes'in sol çaprazdan sert şutu Svensson'un eline çarparak yön değiştirdi ve Mert Günok'u yanıltarak filelere gitti. 17'de sakatlanan Emirhan'ın yerine giren Tayyip Talha, 44'te VAR uyarısı ile kırmızı kart gördü.

İkinci yarıda eksik kalmasına karşın pes etmeyen siyah-beyazlılar, aradığı golü uzatmalarda buldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan Salih Uçan'ın kazandırdığı penaltıda topun başına geçen isim Gedson Fernandes oldu. Portekizli beyaz noktada hata yapmadı ve takımına zorlu şartlar altında 1 puanı getirdi. Böylece maç eksiği ile üçüncü Samsunspor ile fark 3 puana düştü. Gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek olan siyah-beyazlılar, kalan maçlardan maksimum puanı çıkarmaya çalışacak.

IMMOBILE BİTİREMEDİ

Gelecek sezon takımda düşünülmeyen, G.Saray derbisinde de kulübede bekleyen Ciro İmmobile, dünkü Kasımpaşa maçına ilk 11'de başladı. İtalyan yıldız maç boyunca varlık gösteremeyince teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 46'da İmmobile'yi çıkartıp yerine Mustafa'yı sahaya sürdü.

BU KEZ OLMADI

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Kasımpaşa önünde istediğini yapamadı. İlk yarıda bir topu direkten dönen Portekizli, ikinci yarıda ise İmmobile'nin çıkmasıyla hücuma geçti. Ancak G.Saray derbisinde yaptığını dün başaramadı ve yakaladığı fırsatları kaçırdı.

KASIMPAŞA OFSAYTTA!

Ev sahibi Kasımpaşa dün toplamda 3 gol bulmasına karşın bunların ikisi ofsayt bayrağına takıldı. İlk olarak dakikalar 7'yi gösterdiğinde Mamadou Fall'ın golü ofsayt bayrağına takılırken, 84'te ise Hajradinovic'in golü VAR'dan döndü.

KARAKTER GÖSTERDİK

Siyah-beyazlı takımın Arnavut yıldızı Muçi, karşılaşma bitiminde yaptığı açıklamada, istedikleri gibi maça başlayamadıklarını söyledi. Kırmızı kartın dengelerini bozduğunu belirten Muçi, "Ama ikinci yarıda iyi bir karakter ve reaksiyon gösterdik. Ne yazık ki bir puan aldık. Bu performanstan gurur duyuyorum" dedi.

HEDEFİMİZ ÜÇÜNCÜLÜK

Son dakikalardaki penaltıyı kazandıran Salih Uçan, maç sonunda hedeflerini açıkladı: "Hedefimiz artık üçüncülük. Bugün de buraya her zaman olduğu gibi kazanmak için geldik. Biz Beşiktaş'ız 10 kişi de olsak 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız."

DOKUZUNCU KEZ DİREK

Siyah beyazlılar bu sezon direklerden yana çok çekti. Karşılaşmanın ilk yarısında Rafa Silva ile gole çok yaklaşan Beşiktaş, direkten dönen topla şanssızlık yaşadı. Böylece Kara Kartal'ın bu sezon direkten dönen top sayısı 9'a çıktı.

ESKİ TAKIMINA KARŞI!

Devre arasında Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya kiralık olarak giden Can Keleş, dün ilk 11'de sahaya çıktı. Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz'ın ilk 11'de şans verdiği 23 yaşındaki kanat oyuncusu eski takımına karşı rakip oldu.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kupada 3-1 kaybedilen Göztepe maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Ersin, Tayyip Talha ve Rashica'nın yerine Mert, Paulista ve İmmobile oynadı.