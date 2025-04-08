Cesur olmalıydık

Ligde geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için avantaj elde etmek istiyordu. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Son resmi 5 maçta 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa karşısında alınan 1-1'lik beraberliği değerlendirdi. İlk yarıda kötü oynadıklarını dile getiren Norveçli çalıştırıcı, "Oyunumuz yeterli değildi ama ikinci yarıya değişiklikle başladık. Cesur bir performans gösterdik. İlk yarıdaki gibi oynamamalıyız. İkinci yarıdaki oyunumuzla kazanmamız gerekiyordu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarıda karakter, tempo, cesaret gösterdik. Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor. Risk alırken cesur olmamız gerekiyor. Tıpkı ikinci yarıdaki gibi. 4 gol atabilirdik ve kazanabilirdik. Mustafa ve Milot, oyuna çok iyi girdiler. Salih çok oynamadığı için üzgünüm. Yüksek kalite bir oyun sergiledi. İkinci yarıdaki Beşiktaş'ı göstermemiz gerekiyor sürekli" diye konuştu.

GEDSON IPTEN ALDI

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Gedson Fernandes Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlıları adeta ipten aldı. Karşılaşmada uzatma dakikalar oynanırken penaltıda topun başına gelen Portekizli yıldız, topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi. 26 yaşındaki futbolcu geçen haftada Galatasaray maçında attığı golle takımının galibiyetinde büyük rol oynamıştı. Gedson Fernandes bu sezon Süper Lig'de 5. golüne imza attı. Karşılaşma sonrası tribünlere çağrılan yıldız futbolcu taraftarlarından büyük alkış aldı.Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Gedson Fernandes, "Önemli bir maç olduğunu, 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk ama alamadık. İstikrarlı olmak zorundayız. İstikrarlı sonuçlar için çalışmak zorundayız. Daha çok çalışıp önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar almamız lazım" dedi.

KARA KARTAL'DA PENALTI İTİRAZI

İlk yarının bitimine saniyeler kala, 45+3. dakikada penaltı bekledi. Siyah-Beyazlılar'da Immobile sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda soluna çektiği top, hemen yanındaki Opoku'nun eline çarptı. Bu pozisyonda Beşiktaşlı futbolcular karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a uzun süre penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti. Oyuncular soyunma odasına giderken Sağlam'a tepkisini sürdürdü.

MERT GÜNOK ELİNDEN GELENİ YAPTI

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 1-1 kaldığı karşılaşmada 36 yaşındaki Mert Günok damgasını vurdu. Rakibine karşı uzun süre 10 kişi oynayan Kartal, Kasımpaşa'ya pozisyon üstüne pozisyon verdi. Burada sahneye çıkan Mert Günokelinden geleni yaparak takımını ayakta tuttu.

OUANES BOŞ GEÇMİYOR

Kasımpaşa'nın kanat oyuncusu Mortadha Ben Ouanes Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'a da gol atma başarısı gösterdi. 14. dakikada Tunuslu oyuncu sol çaprazdan vuruşunu yaptı savunmaya çarpan top Mert Günok'un bacak arasından geçerek ağlarla buluştu. Tecrübeli futbolcu takımına bu sezon 3 gol, 4 asist katkısı yaptı.

MAMADOU FALL CAN YAKIYOR

Senegalli futbolcu Mamadou Fall takımına gol ve asist ile katkı yapmaya devam ediyor. Bu sezon 8 gol, 6 asist ile oynayan 33 yaşındaki futbolcu 14. dakikada Mortadha Ben Ouanes'in attığı golün pasını vererek takımını öne geçiren asisti yaptı. Deneyimli oyuncu Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a da gol atarak başarılı bir istatistiğe imza attı.