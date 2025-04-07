TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alvyn Sanches atağı!

Hayal kırıklığı ile yaşanan bir sezonun ardından Beşiktaş, önümüzdeki yıl için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kartal'ın gündemine Lausanne-Sport'ta forma giyen Alvyn Sanches ismi geldi. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncu ile ara transfer döneminde de ilgilenmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. İsviçreli oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne'e yeniden teklif sunulması istediği öğrenildi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarında yer alan genç futbolcu İsviçre'nin en beğenilen futbolcuları arasında yer alıyor. Orta saha oyuncusu, değerine 5 milyon euro ekleyerek 14 milyon Euro'ya ulaştı ve ligin en değerli futbolcusu olma unvanına ulaştı.