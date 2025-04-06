TRANSFER HABERİ - Beşiktaş AZ Alkmaar'ın genç yıldızına talip! Yönetim harekete geçti

Bu sezon Süper Lig'de ve kupada hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Ernest Poku'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını güçlendirecek. UEFA Avrupa Ligi ortaya koyduğu perfomans ile adeta parmak ısırtan 2004'lü yıldız her iki kanatta da oynayabiliyor. Gana asıllı Hollandalı oyuncuyu önümüzdeki sezon mutlaka kadrosunda görmek isteyen Solskjaer yönetime bu talebini yeniden iletti.

YETENEKLİ OYUNCU

3 milyon Euro'luk bonservisiyle dikkat çeken Poku, Hollanda çeşitli alt yaş milli takım kategorilerinde boy gösterdi. Alkmaar formasıyla bu sezon 32 maçta 2 gol 7 asist katkısı veren genç oyuncu Hollanda ekibinin tüm kategorilerinde 49 gol, 24 asist kaydetti. Beşiktaşlı taraftarlar da 21 yaşındaki kanat oyuncusunu takımlarında görmeyi çok istiyor. Beşiktaş yönetimi bu sezon üzdükleri taraftarlarını mutlu etmek için bu transfere hız verecekleri gelen bilgiler arasında.