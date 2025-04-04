Kartal'dan kupaya veda

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, organizasyona bu sezon çeyrek finalde veda etti. Dolmabahçe'de taraftarının önünde, İzmir ekibi Göztepe'yi konuk eden siyahbeyazlılar, maça oldukça hızlı başladı. Henüz üçüncü dakikada Muçi'nin şutu direkten döndü. Arnavut oyuncu, 14'te ise bir kez daha kaleyi yokladı ancak bu defa da kaleci Arda'yı geçemedi. Muçi, dakikalar 30'u gösterdiğinde ise şık bir vuruşla Beşiktaş'ı bu kez öne geçirmeyi başardı. Ancak bu golden 6 dakika sonra işler tersine dönmeye başladı.

GALİBİYET İKİNCİ YARI GELDİ

36'DA Tayyip Talha kırmızı kartla oyundan atıldı. Kazanılan serbest vuruşu Romulo, ağlarla buluşturdu ve maça dengeyi getirdi. İlk yarının son anlarında Masuaku'nun şutu direkten dönünce; taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. İkinci yarıda ise sahada oyunun kontrolü tamamen Göztepe'deydi. Sarı-kırmızılılar, 79'da penaltı kazandı, ilk golü atan Romulo, Ersin'i ve topu ayrı köşelere gönderdi, İzmir ekibi öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra Romulo hat-trick yaptı. Maç 3-1 bitti. Beşiktaş elendi, Göztepe yarı finale yükseldi.

TOPLAR DİREKTE PATLADI

Beşiktaş'ın dünkü mücadelede iki topu direkten döndü. Üçüncü dakikada sol kanattan ceza alanına giren Muçi'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanının dışına çıktı. 45+3'te ise ceza alanı çizgisinin hemen önünden Masuaku'nun kullandığı serbest vuruş direkten döndü. 68'inci dakikada da Göztepeli Juan'ın şutu direkten oyun alanına geri geldi.

OLE SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ligde Galatasaray derbisinin ardından dün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçında da santrforsuz sistemi tercih etti. Ciro İmmobile'yi bu karşılaşmada da yedek bırakan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahayı yine Gedson, OX, Joao Mario, Muçi, Rashica ve Rafa'dan oluşturdu.

HEDEFTEN UZAKLAŞTIK

Svensson: "Maça iyi başladık. G.Saray maçında gösterdiğimiz eforu gösterdik ama kırmızı karttan sonra işler zorlaştı. Bitiricilikte iyi değildik. Kupa bizim için önemli bir hedefti. Bu hedeften uzaklaştığımız için çok üzgünüz.

ARTHUR MASUAKU 'DALYA' DEDİ

Beşiktaş'ın yıldızı Arthur Masuaku, Göztepe maçıyla birlikte siyah-beyazlı forma altındaki 100'üncü maçına çıktı ve 'dalya' dedi. Tecrübeli sol beke, maç öncesi plaketini asbaşkan Murat Kılıç verdi. Yapılan açıklamada; "Asbaşkanımız Murat Kılıç, formamızla 100. maçına çıkan futbolcumuz Arthur Masuaku'ya kulübümüzün simgesi kartal heykeli ve çiçek hediye etti" ifadeleri kullanıldı.

FEDERASYONA BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Disiplin Kurulu, Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin TL para cezası verdi. Siyah-beyazlı kulüp, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçim sürecindeki açıklamalarını "Yorumsuz" notuyla paylaşarak, federasyona tepki gösterdi.

TALHA KIZARDI

Galatasaray derbisinde yedek kulübesine çekilen Tayyip Talha Sanuç, dünkü Göztepe maçına ilk 11'de başladı. Tecrübeli oyuncu, 36'ncı dakikada Juan'a düşürünce hakem Atilla Karaoğlan tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Tayyip'in yaptığı faul sonrasında Beşiktaş hem 10 kişi kaldı hem de o frikikten beraberlik golünü yedi.

MUÇI YETMEDİ

Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, dün Göztepe karşısında çok çalıştı. Takımının en iyi isimlerinden biri olan Muçi, siyahbeyazlıları 30'da öne geçiren golü de kaydetti. Bir topu da direkten dönen 24 yaşındaki futbolcu, 70'te ise yerini Amir Hadziahmetovic'e bıraktı. Muçi'nin performansı tur için yeterli olmadı.

YENİDEN RAKİP OLDU

2009-2016 yılları arasında Beşiktaş forması giyen İsmail Köybaşı, dün eski takımına yeniden rakip oldu. Sezonun ilk yarısındaki mücadelede de forma giyen tecrübeli futbolcu, takımının attığı gollerde ise çok fazla sevinç gösterisinde bulunmadı. İsmail Köybaşı, taraftarlardan da alkış aldı.

ODAĞIMIZ ARTIK LiG

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonu şunları söyledi: "İlk 35 dakika gerçekten çok aradık. Şanslar yakaladık ama kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra gelen golle her şey değişti. Ardından penaltı oldu. Futbolda ufak detaylar belirleyici oluyor. Detaylar aleyhimize oldu. Oyuncularımızı suçlayamam. Ellerinden geleni yaptılar. Takımın aslında motivasyona ihtiyacı yok. Bizim hayalimiz, kupayı kazanmaktı ama olmadı. Odağımız artık lig. Üçüncülüğü istiyoruz."