Göztepe şov

100. yılına giren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 49 yıllık yarı final hasretini Brezilyalı yıldızı Romulo'nun futbol resitaliyle sonlandırdı. Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970'te üst üste 2 kez kazanan İzmir ekibi, kupada en son 1975- 76'da yarı final oynadı. Sarı-kırmızılılar, 1967'de final, 1971'de de yarı finalde mücadele ettiği kupada 1976'dan beri yarı final yüzü göremedi. Dolmabahçe'de gol perdesini 38'de Brezilyalı yıldız frikikten açtı. İkinci yarıda güçlü rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Göztepe, dakikalar ilerledikçe baskısını arttırdı ve 79'da Masuaku'nun eline çarpan topta penaltı kazandı. Gecenin kahramanı Romulo, penaltıdan skoru 2-1 yaptı. Hemen iki dakika sonrasında yine sahne alan 23 yaşındaki sambacı, 49 yıllık hasrete son verdi. Yıldız santrfor, ligde İstanbul'da 4-2 kazandıkları maçta da 2 asist yapmıştı. Bu sezon 24 maçta 15 gol, 8 asist katkısı sağladı.

KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ

Göztepe'de maçın kahramanı olan Romulo, Türkiye Kupası'nı çok istediklerini vurguladı. Brezilyalı santrfor, "Gerçekten takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Bizim için çok değerli bir galibiyetti. Final yolunda bir adım attık. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi önümüzde pazartesi oynayacağımız bir maç var. Hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi. Kupayı kazanmanın Avrupa'da da yollarını açacağını belirten sambacı golcü, "Bu kupayı gerçekten kazanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli. Avrupa yolunu açacak o yüzden bizim için çok önemli bir hedef" diye iddialı konuştu.

MÜTHİŞ BİR GALİBİYET

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, "Bizim için müthiş bir galibiyet. Göztepe ailesi için her şeyimizi vermek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Taraftarlarımız hep yanımızda oldu. O yüzden bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Yarı finale kaldık. Bunun için çok mutluyuz. Önümüzde daha yol var. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Kırmızı karttan sonra istediğimiz futbolu daha iyi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulmaya başladık ve istediğimiz golleri bulduk" diye konuştu.

BAŞKAN ANKERSEN TAKIMLA KUTLADI

Göztepe'yi satın alan Sport Republic'in kurucu ortağı ve takımın başkanı Rasmus Ankeren, İzmir ekibinin tarihi başarısı sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Danimarkalı başkan, soyunma odasına inerek yarı final sevincini takımıyla birlikte doyasıya kutladı.

CAN SİMİDİNİ DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Chamberlain, The Guardian'da gündem oldu. Chamberlain'in Beşiktaş'taki dönemini kaleme alan The Guardian, sezon başında yüksek maaşı nedeniyle gönderilmek istendiğini ve kadro dışı kaldığını hatırlattı. Van Bronckhorst ile hiç süre alamadığı kaydedilirken, 31 yaşındaki orta sahanın yeni hoca Solskjaer'le sürekli oynamaya başladığı aktarıldı.

SEMİH KILIÇSOY 2 MAÇ CEZA ALDI

PFDK, Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart gören Semih Kılıçsoy'un cezasını açıkladı. Disiplin Kurulu, Semih Kılıçsoy'a 2 maç men cezası verdi. PFDK açıklamasında, "Beşiktaş sporcusu Semih Kılıçsoy'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" denildi.