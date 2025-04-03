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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Armand Lauriente sürprizi! Solskjaer'den tam not aldı

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Armand Lauriente sürprizi! Solskjaer'den tam not aldı

Beşiktaş, Sassuolo’nun genç sol kanat oyuncusu için harekete geçti. İtalyan basınına göre Armand Lauriente'nin bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den tam not alan Fransız için temaslar başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Armand Lauriente sürprizi! Solskjaer'den tam not aldı

FRANSA'DAN DA TEKLİF

Kadrosuna kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente'nin olduğu ileri sürüldü. İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Sassuolo'lu yöneticilerle görüşmelere başlayacak. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Fransız oyuncuya İtalya'nın yanı sıra Fransa'dan da teklifler geldiği ifade edildi.

SOLSKJAER'DEN TAM NOT

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'in Lauriente için tam not verdiği belirtildi. Norveçli teknik direktörün, tecrübeli kanat oyuncusunu gelecek sezon takımda görmek istediği kaydedildi. Bu sezon 27 maça çıkan 26 yaşındaki Fransız oyuncu, takımına 14 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Sassuolo ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek Lauriente için siyah- beyazlı yöneticiler kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.

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