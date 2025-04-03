Taylan Bulut takipte

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek transferi için Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke'nin genç yeteneği Taylan Bulut ile ilgileniyor. Kara Kartal, yaz transfer döneminde kulübünün yaşadığı mali sorunlar yüzünden takımından ayrılacak gurbetçi oyuncu için nabız yoklamıştı. Ancak siyahbeyazlıların bu transferde rakibi hayli fazla. 19 yaşındaki defansı, Bundesliga'dan Stuttgart ile SC Freiburg'un da transfer etmek istediği öğrenildi. Bundesliga 2 ekibi Schalke, genç oyuncu için 6 ila 10 milyon euro arasında bir bonservis talep ediyor.