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Haberler Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray derbisi sonrasında Beşiktaş ve Semih Kılıçsoy'u, PFDK'ye sevk etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray derbisi sonrasında Beşiktaş ve Semih Kılıçsoy'u, PFDK'ye sevk etti. Futbol Disiplin Kurulu, siyahbeyazlıları sahasındaki Galatasaray derbisinde çirkin ve kötü tezahürat ve saha olaylarından sevk etti. Yine derbide Davinson Sanchez'e yaptığı hareket nedeniyle dirket kırmızı kart gören Semih Kılıçsoy da PFDK'ye sevk edildi. Genç santrforun, 'Kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği açıklandı.

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