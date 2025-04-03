Elan Ricardo şoku

Beşiktaş, sakatlık yaşayan Elan Ricardo'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı. Siyah- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır." ifadelerine yer verildi. Elan Ricardo'nun sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.