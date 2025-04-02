  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Paul Onuachu'ya kanca!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Paul Onuachu'ya kanca!

Sezon sonunda İmmobile ile vedalaşmak isteyen Beşiktaş, İtalyan yıldızın yerini Premier Lig’e veda etmeye hazırlanan Southampton’dan Onuachu ile doldurmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Paul Onuachu'ya kanca!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Galatasarayİmmobile'siz deviren Beşiktaş gelecek yıl yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sezon başındaki formundan eser kalmayan İtalyan futbolcu ile hem yüksek maliyeti hem de mevcut form durumu nedeniyle yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılarda gündemdeki isim belli oldu: Paul Onuachu. Daha önce Trabzonspor forması ile Süper Lig'de iz bırakan 30 yaşındaki golcü oyuncuyu getirmek isteyen siyah-beyazlılar, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İlk iş İmmobile'nin sözleşmesini fesh etmek olacak.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Takımı gençleştirme çalışmalarını sürdüren Kartal araya tecrübeli bir isim ekleyecek. Bu isim de Onuachu'dan başkası değil. 30 yaşındaki Nijeryalı için mali sıkıntının yaşandığı dönemde fedakarlıkta bulunacak olan yönetim, iş insanlarından destek alacak. Premier Lig'e veda etmeye hazırlanan Southampton'ın da 1 yıllık sözleşmesi kalan Paul Onuachu'nun ayrılığına izin vermesi beklenirken resmi teklif ise sezon sonunda yapılacak.

Bu sezon Premier Lig'de 19 maça çıkan Onuachu 760 dakika forma giyebildi. Paul Onuachu bu periyotta 3 gol atabildi.

Mou'dan radikal karar! Derbide...
Kupa derbisinde prim düellosu!
DİĞER
Son dakika haberi: Fatih Terim'e Arabistan'da şok! Son dakikalarda yıkıldı...
İBB eski Başkanı İmamoğlu'nun mal beyanından kaçırdığı 3 villanın sırrı ortaya çıktı!
Buruk'tan derbiye özel toplantı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap gecikmedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Finali getiren golün asisti Arda Güler'den! Finali getiren golün asisti Arda Güler'den! 01:30
Tümosan Konyaspor yarı finalde! Tümosan Konyaspor yarı finalde! 01:29
Konyaspor penaltıdan yararlanamadı! Konyaspor penaltıdan yararlanamadı! 01:29
G.Saraylı o isim sezon sonunda yolcu! G.Saraylı o isim sezon sonunda yolcu! 01:29
Ilıcalı'dan Hatipoğlu için videolu paylaşım! Ilıcalı'dan Hatipoğlu için videolu paylaşım! 01:29
G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap gecikmedi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap gecikmedi! 01:29
Daha Eski
29. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:29
Trabzonspor U19 yarı finalde! Trabzonspor U19 yarı finalde! 01:29
Süper Lig'de Arokodare düellosu! Süper Lig'de Arokodare düellosu! 01:29
F.Bahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu... F.Bahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu... 01:29
G.Saray'da Jelert ile ilgili şok gerçek! G.Saray'da Jelert ile ilgili şok gerçek! 01:29
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Buruk onay verdi G.Saray'da sürpriz ayrılık! Buruk onay verdi 01:29