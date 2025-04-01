Kartal’ın yükselişi

Sezonu kupa ile kapatmak isteyen Beşiktaş, Süper Lig'de Dolmabahçe'de farklı yenildiği Göztepe engelini rahat geçmenin planlarını yapıyor. Teknik Direktör Solskjaer, derbide Galatasaray'a yaptığı taktiklerden İzmir ekibine de uygulamak istiyor. Norveçli çalıştırıcı kemik kadroyu koruyup 4-6-0 taktiğine sadık kalarak oynayacak. Solskjaer'in Göztepe karşısında da en büyük silahı derbide olduğu gibi Joao Mario, Rafa Silva ve Gedson Fernandes olacak. Norveçli hoca, oyuncularına "Göztepe maçını kupa finali gibi oynamalıyız" dedi.

UNVANI KORUMALIYIZ

Derbi zaferinin ardından oyuncuları ile toplantı yapan Norveçli çalıştırıcı, "Göztepe maçı en az Galatasaray maçı kadar önemli. Rehavete kapılmamalıyız. Derbi zaferini unutup kupa maçına konsantre olmalıyız. İyi bir hava yakaladık. Bugünden itibaren tüm maçları kupa finali gibi oynamamız lazım. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi Türkiye Kupası'nda şampiyonluk unvanımızı mutlaka korumalıyız. Stadı tıklım tıklım dolduran büyük taraftarımıza borcumuz var. Kendimizi bu şekilde affettirebiliriz" dedi.