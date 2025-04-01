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Haberler Beşiktaş Kartal’ın yükselişi

Kartal’ın yükselişi

Bu sezon büyük maçlarda ortaya çıkan Beşiktaş, bu özelliğini Solskjaer ile bir başka boyuta taşıdı. Sırada hedeflediği kupada önemli bir maç var. Camia yine büyük bir zafer bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 06:50
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Kartal’ın yükselişi

Sezonu kupa ile kapatmak isteyen Beşiktaş, Süper Lig'de Dolmabahçe'de farklı yenildiği Göztepe engelini rahat geçmenin planlarını yapıyor. Teknik Direktör Solskjaer, derbide Galatasaray'a yaptığı taktiklerden İzmir ekibine de uygulamak istiyor. Norveçli çalıştırıcı kemik kadroyu koruyup 4-6-0 taktiğine sadık kalarak oynayacak. Solskjaer'in Göztepe karşısında da en büyük silahı derbide olduğu gibi Joao Mario, Rafa Silva ve Gedson Fernandes olacak. Norveçli hoca, oyuncularına "Göztepe maçını kupa finali gibi oynamalıyız" dedi.

UNVANI KORUMALIYIZ

Derbi zaferinin ardından oyuncuları ile toplantı yapan Norveçli çalıştırıcı, "Göztepe maçı en az Galatasaray maçı kadar önemli. Rehavete kapılmamalıyız. Derbi zaferini unutup kupa maçına konsantre olmalıyız. İyi bir hava yakaladık. Bugünden itibaren tüm maçları kupa finali gibi oynamamız lazım. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi Türkiye Kupası'nda şampiyonluk unvanımızı mutlaka korumalıyız. Stadı tıklım tıklım dolduran büyük taraftarımıza borcumuz var. Kendimizi bu şekilde affettirebiliriz" dedi.

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