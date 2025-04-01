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Haberler Beşiktaş Immobile: Final İtalya’da

Immobile: Final İtalya’da

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile, Galatasaray maçında yedek kalmasıyla birlikte gözden düştü. Performansıyla eleştirilerin hedefi olan Tecrübeli golcü Galatasaray maçında 11'de kendisini göremeyince morali çok bozuldu. 35 yaşındaki golcü, İtalya basınına yaptığı açıklamada, "Futbolu bırakmak gibi bir niyetim yok, tam tersine İtalya'ya gidip büyük bir final yapacağım" dedi. İmmobile, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 06:50
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Immobile: Final İtalya’da
Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile, Galatasaray maçında yedek kalmasıyla birlikte gözden düştü. Performansıyla eleştirilerin hedefi olan Tecrübeli golcü Galatasaray maçında 11'de kendisini göremeyince morali çok bozuldu. 35 yaşındaki golcü, İtalya basınına yaptığı açıklamada, "Futbolu bırakmak gibi bir niyetim yok, tam tersine İtalya'ya gidip büyük bir final yapacağım" dedi. İmmobile, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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