Kara Kartal'ı Portekizlileri uçurdu

Beşıktaş'ın yıldız oyuncuları Joao Mario, Gedson Fernandes ve Rafa Silva derbiye damga vurdu. Mario, Rafa'nın attığı şık golde ilk golde asisti yaptı. İkinci golde de bir başka vatandaşı Gedson'a verdiği gol pasıyla derbide 2. asistine imza attı. Siyahbeyazlıların attığı gollere katkı yapan üç oyuncunun da Portekizli olması dikkatlerden kaçmadı. Silva ve Fernandes ayrıca, siyah-beyazlı formayla Simao'dan 14 yıl sonra Galatasaray'a gol atan ilk Portekizli futbolcular oldu. Rafa, skor yükünü sırtlamaya devam ediyor. Maestro, siyah-beyazlıların ligde attığı son 14 golün 7'sine direkt katkı verdi. Bu sezon ligde 26. maçında 8. kez gol sevinci yaşamış oldu. 31 yaşındaki oyuncu, ligdeki son 11 müsabakada 5 gol, 4 asiste imza attı. Tecrübeli yıldız, söz konusu gol ve asistlerin çoğunu ise Solskjaer göreve geldikten sonra kaydetti. Rafa Silva, Ole'nin takımın başına geçmesinin ardından 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.