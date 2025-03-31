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Haberler Beşiktaş Evinde Kartal

Evinde Kartal

Beşıktaş ezeli rakibi Galatasaray'a karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Evinde Kartal

Beşıktaş ezeli rakibi Galatasaray'a karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray'a karşı 9. maçında 7 kez galip gelen taraf olurken, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 16 kez sarsan Beşiktaş, ağlarında ise 6 gol gördü.

ARA VERMEDEN BAŞLADI

Beşıktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Antrenmanda taktik çalışıldı.

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