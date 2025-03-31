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Haberler Beşiktaş Ansu Fati Beşiktaş yolunda! Barcelona'dan transfer kararı

Ansu Fati Beşiktaş yolunda! Barcelona'dan transfer kararı

Barcelona'nın sezon sonunda ayrılık kararı aldığı Ansu Fati için Beşiktaş yönetimi devreye girdi. Genç sol kanat için uygun bir teklif verilirse transferin önünde hiçbir engel kalmadı. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberi (Beşiktaş spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Ansu Fati Beşiktaş yolunda! Barcelona'dan transfer kararı

BARÇA KARARINI VERDİ

Beşiktaş ile anılan İspanyol futbolcu Ansu Fati'nin Barcelona macerası sona eriyor. Fichajes'ın geçtiği habere göre Katalan devinin, Fati ile sezon sonunda kesin olarak ayrılık kararı aldı. Yaşadığı sakatlıklar sonrası eski formunu yakalayamayan İspanyol oyuncu Barcelona'nın gelecek sezon planları arasında yer almadığı aktarıldı. Fati kanadının da takımdan ayrılmayı en iyi seçenek olarak gördüğü ifade edildi.

FATI KARTAL'A SICAK

Genç sol kanat, kariyerinde yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği patlamayı yapamadı ve istikrar sağlayamadı. Şu an sağlıklı durumda olan İspanyol oyuncu, kiralık olarak gidebileceği seçenek arıyor. Fati'nin artık Beşiktaş'a sıcak baktığı ve siyahbeyazlıların resmi olarak teklif sunması halinde masaya oturabileceği aktarıldı. Ansu Fati bu sezon 8 maça çıkıp sadece 187 dakika süre alabildi.

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