BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ-Ciro Immobile’ye yeni talip! İtalyan devi harekete geçti
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Ciro Immobile hakkında İtalyan basınında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar… (BJK spor haberleri)
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INTER, IMMOBILE'Yİ RADARINA ALDI
Calciomercato'da yer alan habere göre Serie A devi Inter, Immobile'yi transfer listesine ekledi.
Kulüp, Mehdi Taremi'nin sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşılık deneyimli forvet için Beşiktaş ile temas kurmaya hazırlanıyor.
Bu sezon 33 resmi maça çıkan Immobile, 15 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkılar sundu.
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