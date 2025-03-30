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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ-Ciro Immobile’ye yeni talip! İtalyan devi harekete geçti

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ-Ciro Immobile’ye yeni talip! İtalyan devi harekete geçti

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Ciro Immobile hakkında İtalyan basınında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 13:53
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ-Ciro Immobile’ye yeni talip! İtalyan devi harekete geçti

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Ciro Immobile hakkında İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ-Ciro Immobile’ye yeni talip! İtalyan devi harekete geçti

Sezon başında siyah-beyazlı ekibe bonservissiz olarak katılan Immobile başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ-Ciro Immobile’ye yeni talip! İtalyan devi harekete geçti

Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncuya sezon sonunda sürpriz bir talibin çıkabileceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ-Ciro Immobile’ye yeni talip! İtalyan devi harekete geçti

INTER, IMMOBILE'Yİ RADARINA ALDI

Calciomercato'da yer alan habere göre Serie A devi Inter, Immobile'yi transfer listesine ekledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ-Ciro Immobile’ye yeni talip! İtalyan devi harekete geçti

Kulüp, Mehdi Taremi'nin sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşılık deneyimli forvet için Beşiktaş ile temas kurmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ-Ciro Immobile’ye yeni talip! İtalyan devi harekete geçti

Bu sezon 33 resmi maça çıkan Immobile, 15 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkılar sundu.

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