Mert Günok: Bizim yerimiz burası değil!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda kaleci Mert Günok açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT GÜNOK'UN SÖZLERİ:

Büyük maçlarda reaksiyon gösteriyoruz, diğer maçlarda gösteremiyoruz. Şampiyonluğa oynarken derbi galibiyeti almanın sevincini yaşamak isterdik. Şu an sadece 3 puan daha aldık. Bizim yerimiz burası değil. Biz şampiyonluğa oynamak zorundayız. Şampiyonluğa oynarken derbi kazanmanın coşkusunu yaşamak isterdim.