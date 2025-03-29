Beşiktaş'ta Solskjaer'den derbi için olay hamle!
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide kozlarını paylaşacak. Bu mücadelede siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımındaki o futbolculara özel görev vermeyi düşünüyor. İşte detaylar...
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Rafa'nın Beşiktaş'a büyük katkı sağladığı ve 13 gol 10 asistle takımın en üretken isimlerinden biri olduğu görüşü teknik ekipte hakim.
Amir'in ise savunma tarafının güçlülüğüyle birlikte adam markajındaki başarısı çok önemli bir detay olarak görülüyor.
28 yaşındaki orta saha, Chamberlain ile girdiği rekabette bir adım önde. Bosna Hersekli oyuncu transfer döneminde Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sonlandırılarak geri çağırılırken Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçı dışında hiçbir karşılaşmada 11'de sahaya çıkamadı
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