  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Solskjaer'den derbi için olay hamle!

Beşiktaş'ta Solskjaer'den derbi için olay hamle!

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide kozlarını paylaşacak. Bu mücadelede siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımındaki o futbolculara özel görev vermeyi düşünüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Solskjaer'den derbi için olay hamle!

Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ın en büyük kozu merkez olacak. Sarı-Kırmızılı takımda Morata'nın oynayacak olmasından dolayı Solskjaer'in plan yaptığı öğrenildi.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Beşiktaş'ta Solskjaer'den derbi için olay hamle!

İspanyol golcünün oynaması Gabriel Sara ve Torreira'nın geçiş savunmasında problem yaşamasına neden oluyor. Merkez orta alan Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e şans verecek Norveçli çalıştırıcının Rafa Silva'yı da o bölgeye yakın oynatmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta Solskjaer'den derbi için olay hamle!

Takvim'in haberine göre bu üç futbolcunun Sara ve Torreira'yı merkezde yıpratacağı düşünülüyor. Gedson bu sezon Kartal'da 8 gol 2 asistlik performans sergileyerek skorer kimliğini öne çıkarmıştı.

Beşiktaş'ta Solskjaer'den derbi için olay hamle!

Rafa'nın Beşiktaş'a büyük katkı sağladığı ve 13 gol 10 asistle takımın en üretken isimlerinden biri olduğu görüşü teknik ekipte hakim.

Beşiktaş'ta Solskjaer'den derbi için olay hamle!

Amir'in ise savunma tarafının güçlülüğüyle birlikte adam markajındaki başarısı çok önemli bir detay olarak görülüyor.

Beşiktaş'ta Solskjaer'den derbi için olay hamle!

28 yaşındaki orta saha, Chamberlain ile girdiği rekabette bir adım önde. Bosna Hersekli oyuncu transfer döneminde Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sonlandırılarak geri çağırılırken Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçı dışında hiçbir karşılaşmada 11'de sahaya çıkamadı

İşte Beşiktaş-G.Saray derbisinin 11'leri
G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor
DİĞER
Kuruluş Osman’ın kadrosu büyüyor! Reyting rekortmeni diziye dört yeni oyuncu
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! Ekrem İmamoğlu'nun teslim etmediği telefonun HTS kayıtları ortaya çıktı: Necati Özkan ile 469 görüşme
G.Saray'a Felix müjdesi!
F.Bahçe Bodrum'da kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan dikkat çeken derbi sözleri! Mourinho'dan dikkat çeken derbi sözleri! 00:58
G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor 00:58
F.Bahçe Bodrum'da kazandı! F.Bahçe Bodrum'da kazandı! 00:57
Bodrum'da 2. penaltı kararı! Bodrum'da 2. penaltı kararı! 00:57
Konyaspor evinde galip! Konyaspor evinde galip! 00:57
F.Bahçe Beko liderliğe yükseldi! F.Bahçe Beko liderliğe yükseldi! 00:57
Daha Eski
A. Efes seriyi sürdürdü! A. Efes seriyi sürdürdü! 00:57
Bodrum'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Bodrum'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:57
Göz-Göz ve Fırtına sunar! Göz-Göz ve Fırtına sunar! 00:57
G.Saray'da Icardi dönemi sona eriyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Icardi dönemi sona eriyor! İşte yeni takımı 00:57
Bellona Kayserispor'dan rahat galibiyet! Bellona Kayserispor'dan rahat galibiyet! 00:57
Akdeniz derbisinde kazanan Antalya! Akdeniz derbisinde kazanan Antalya! 00:57