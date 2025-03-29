Beşiktaş'ta Solskjaer'den derbi için olay hamle!

Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ın en büyük kozu merkez olacak. Sarı-Kırmızılı takımda Morata'nın oynayacak olmasından dolayı Solskjaer'in plan yaptığı öğrenildi.

İspanyol golcünün oynaması Gabriel Sara ve Torreira'nın geçiş savunmasında problem yaşamasına neden oluyor. Merkez orta alan Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e şans verecek Norveçli çalıştırıcının Rafa Silva'yı da o bölgeye yakın oynatmayı planladığı gelen bilgiler arasında.