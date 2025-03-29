Beşiktaş Urs Meier'i Tüpraş Stadyumu'na getirdi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak derbide Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmaya yabancı hakem atanmamasının ardından TFF'ye tepki göstermişti.

Siyah-beyazlılar, bu gelişmenin üzerine İsviçreli eski hakem Urs Meier'in İstanbul'a geldiğini resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımla duyurdu.

Meier'in fotoğrafını paylaşan Beşiktaş, paylaşıma ise "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." notunu düştü.

Beşiktaş, yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Urs Meier, derbinin kritik pozisyonlarını analiz edecek ve anlık olarak buradan paylaşacağız. Meier, maçın ardından Beşiktaş Youtube kanalında da yorumlarıyla sizlerle olacak." ifadelerini kullandı.

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