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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Urs Meier'i Tüpraş Stadyumu'na getirdi!

Beşiktaş Urs Meier'i Tüpraş Stadyumu'na getirdi!

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi TFF tarafından yabancı hakem talebinin kabul görmemesinin ardından, karşılaşmayı izlemesi üzerine İsviçreli eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a getirdiğini resmi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 15:43 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 15:47
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Beşiktaş Urs Meier'i Tüpraş Stadyumu'na getirdi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak derbide Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmaya yabancı hakem atanmamasının ardından TFF'ye tepki göstermişti.

Siyah-beyazlılar, bu gelişmenin üzerine İsviçreli eski hakem Urs Meier'in İstanbul'a geldiğini resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımla duyurdu.

Meier'in fotoğrafını paylaşan Beşiktaş, paylaşıma ise "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." notunu düştü.

Beşiktaş, yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Urs Meier, derbinin kritik pozisyonlarını analiz edecek ve anlık olarak buradan paylaşacağız. Meier, maçın ardından Beşiktaş Youtube kanalında da yorumlarıyla sizlerle olacak." ifadelerini kullandı.

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