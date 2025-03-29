Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Sakat gelmemelerini umuyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray'ı ağırlayacakları dev derbi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"SAKAT GELMEMELERİNİ UMUYORUZ"

"Milli aralar her zaman kolay değildir. Biz oyuncularımızın sakat gelmemelerini umuyoruz. Bu milli arada sakat oyuncu gelmedi. İki gündür birlikte çalıştık. Sürekli değişecek 4 hücumcu ile oynayacağız. İyi bir reaksiyon vermek zorundayız. Kendi taraftarımızın önünde oynuyoruz. Teknik ve taktik açıdan sahada çok iyi bir takım göstermeliyiz. Maça böyle başlayacağız ama başka oyuncular da girecek ama kararımız bu yönde oldu."

"BUGÜN SAVAŞACAKLAR"

"Gerçekten bugün kalite göstermek zorundayız. Rakipten daha iyi olmak zorundayız. Beşiktaş'ın futbolcuları bugün savaşacak. Son iki maç hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklığını gidermek zorundayız."