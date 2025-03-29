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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Sakat gelmemelerini umuyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Sakat gelmemelerini umuyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 19:57 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 20:04
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Sakat gelmemelerini umuyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray'ı ağırlayacakları dev derbi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"SAKAT GELMEMELERİNİ UMUYORUZ"

"Milli aralar her zaman kolay değildir. Biz oyuncularımızın sakat gelmemelerini umuyoruz. Bu milli arada sakat oyuncu gelmedi. İki gündür birlikte çalıştık. Sürekli değişecek 4 hücumcu ile oynayacağız. İyi bir reaksiyon vermek zorundayız. Kendi taraftarımızın önünde oynuyoruz. Teknik ve taktik açıdan sahada çok iyi bir takım göstermeliyiz. Maça böyle başlayacağız ama başka oyuncular da girecek ama kararımız bu yönde oldu."

"BUGÜN SAVAŞACAKLAR"

"Gerçekten bugün kalite göstermek zorundayız. Rakipten daha iyi olmak zorundayız. Beşiktaş'ın futbolcuları bugün savaşacak. Son iki maç hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklığını gidermek zorundayız."

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