Beşiktaş derbide Galatasaray karşısında

Beşıktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Siyah-beyazlılar, ligde bugün akşam oynanacak Galatasaray derbisiyle yeniden çıkışa geçmek istiyor. Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son 2 müsabakada mağlup olan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini yenerek; hem galibiyet hasretini sonlandırmak hem de Avrupa kupaları şansını diri tutmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSIK

Beşıktaş, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Siyah-beyazlı takımda dört futbolcu, formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta sakatlığı nedeni ile uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un derbide forma giymesi beklenmiyor.

CİRO İMMOBİLE'DEN İKİNCİ YARIDA 1 GOL

Beşıktaş'ta İtalyan santrfor Ciro İmmobile, sezonun ikinci yarısında oynanan 8 müsabakada tek gol kaydetti. Süper Lig'de siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu olan İmmobile, sezonun ikinci yarısında sadece 27. haftada iç sahada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde penaltıdan gol atmıştı.

Karşılaşma serin havada oynanacak

BU derbide ebedi dost, ezeli rakipler serin bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Dolmabahçe'de hava sıcaklığının 13 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 78 olması bekleniyor

SÜPER KUPA'DA FARKLI KAZANDI

Beşıktaş, sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu kaydetmişti. Beşiktaş bu sonuçla, Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürmüştü.

DERBİDE 358. RANDEVU

BEŞİKTAŞ ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan müsabakayla başladı ve o maçı siyah- beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 357 kez rakip oldu. Geride mücadelelerde sarıkırmızılılar 128 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 115 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

BEŞİKTAŞ ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak.

SON 2 MAÇINDA MAĞLUP OLDU

SÜPER Lig'in 17. haftasından itibaren 9 maçlık yenilmezlik serisi oluşturan Beşiktaş, oynadığı son iki müsabakadan ise mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, evinde oynadıkları Gaziantep FK'ya 2-1, deplasmanda karşılaştıkları Konyaspor'a ise 1-0 yenildi. Kartal, Galatasaray derbisi öncesi son 2 haftayı puansız geçti.

EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Sıyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Ligde bu istatistikte zirvede ise lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe yer alıyor. Sarı- lacivertli ekip, 26 müsabakada 23 gol yedi. Beşiktaş ise ligde 26 karşılaşmada 26 kez topu ağlarında gördü. "Kara kartal" rakip fileleri ise 39 kez sarsmayı başardı.

ARROYO VE RİCARDO'NUN İLK DERBİ HEYECANI

BEŞIKTAŞ'TA Keny Arroyo ile Elan Ricardo, Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Arroyo, derbide şans bulması durumunda Beşiktaş formasını Galatasaray karşısında giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek. Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez resmi bir maçta Galatasaray'a karşı giyecek. Genç oyuncu, Oscar Cordoba ve Pedro Franco'dan sonra Beşiktaş formasını bu derbide giyen üçüncü Kolombiyalı olacak.

SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı.

BEŞ OYUNCU SINIRDA

Beşıktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve golcü futbolcular Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu beş futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

GÖZLER MERT'E ÇEVRİLDİ

Beşıktaş'ta gözler Mert Günok'un üzerinde olacak. Sakatlığını atlatan milli kaleci siyah-beyazlıların en önemli kozu olacak. Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisi dışında Beşiktaş'ın tüm lig müsabakalarında kalede Mert Günok yer aldı. Deneyimli eldiven, 25 karşılaşmada 24 gol yedi, 9 maçtaysa kalesini gole kapattı. Mert Günok, Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı derbilerde 2 galibiyet, 2 yenilgi gördü. 35 yaşındaki kaleci, bu sezonki Süper Kupa maçı hariç, tüm derbilerde gol yerken, topu 6 kez ağlarından çıkardı. Siyah-beyazlı taraftarlar derbide Mert'e güveniyor.

BÜYÜK MAÇLARDA İYİ SONUÇLAR ALDI

Beşıktaş, bu sezon önem derecesi büyük maçlardaki performansıyla dikkati çekiyor. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sorunların ardından ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve Avrupa kupalarına da veda eden siyah-beyazlı futbol takımı, ligin ilk beş sırasındaki rakiplerine sadece bir kez kaybetti. "Kara kartal" Süper Lig'in ilk 5 sırada bulunan Galatasaray, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ve ikas Eyüspor ile oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Paulista, Tayyip Talha, Svensson, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Gedson, Immobile

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen