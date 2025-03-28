Dolmabahçe gücü

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi iç sahadaki başarılı grafiğine güveniyor. Siyah-beyazlılar bu sezon Dolmabahçe'de çıktığı büyük maçlarda etkili bir görüntü çizdi. Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u da 2-1 yenerek derbilerde fire vermeyen Kartal, şimdi Galatasaray'ı da mağlup etmek istiyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de evinde başarılı sonuçlara imza attı. Siyahbeyazlı ekip; Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenerken, turnuvanın favorisi olan İspanya La Liga temsilcisi Athletic Bilbao'yu da 4-1 gibi farklı bir skorla geçti.

ÜÇ FARKLI HOCAYLA

Kara Kartal'ın sahasında yaşadığı büyük maç zaferlerinde üç farklı teknik direktör görev yaptı. Fenerbahçe karşısında elde edilen 1-0'lık derbi zaferinde takımın başında Serdar Topraktepe bulunuyordu. Serdar Topraktepe hem Van Bronckhorst'un hem de Solskjaer'in teknik ekibinde görev yaptı. 2-1'lik Trabzonspor galibiyetinde ise Ole Gunnar Solskjaer takımın başında yer aldı. Avrupa Ligi'ndeki 2-1'lik Malmö maçında da Giovanni Van Bronckhorst yedek kulübesindeydi. 4-1'lik unutulmaz Athletic Bilbao'nun zaferinin hocası ise Solskjaer oldu.

LUGANO'YA DA FARKLI TARİFE

Beşiktaş'ın bu sezon iç sahada elde ettiği önemli galibiyetlerinden biri de Avrupa Ligi play-off etabında geldi. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Park'ta İsviçre temsilcisi Lugano'yu 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne kalmasını bilmişti.

13 MAÇTA 8 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de 13 iç saha maçına çıktı. Kara Kartal evinde oynadığı 13 lig maçında 8 galibiyet alırken 2 beraberlik, 3 de yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar rakip filelere 22 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

SÜPER KUPA AKILLARDA

Sezon başında Turkcell Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi unutulmaz bir skorla yenerek tarihi bir zafere imza atan Beşiktaş, bu dev maçı önemli bir referans olarak görüyor. Siyah-beyazlıların maç günü Tüpraş Park'ta, bu tarihi galibiyete de göndermeler yapması bekleniyor.