Yıldızlardan güzel haber

Beşıktaş'a derbi öncesi müjdeli haberler geldi. Portekizli yıldız Rafa Silva ve Chamberlain'in önemli bir sorununun olmadığı ve derbide oynayabileceği öğrenildi. Mert Günok'un da derbide kaleyi koruması bekleniyor. Son iki lig maçında görev yapamayan Svensson da Galatasaray karşısında formasına kavuşacak. Felix Uduokhai ise en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

BEŞIKTAŞ, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri'nde, yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

İMMOBİLE'YE MESAJ!

BEŞIKTAŞ mağlup olduğu son 2 karşılaşmada en çok eleştirilen futbolcuların başında gelen Ciro Immobile geliyor. Immobile adına Galatasaray derbisinin ayrı bir anlamı olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Immobile ile özel görüşme gerçekleştirdi. Norveçli çalıştırıcının, İtalyan golcüye, "Bu maçta kendini göster. Artık kaliteni sahaya yansıtman gerek" mesajını verdiği aktarıldı.

GOLCÜLER FORMSUZ

TEKNIK Direktör Solskjaer'i en çok düşündüren konu ise golcü oyuncularının formsuzluğu oldu. Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri 9 kez havalandıran İmmobile, ikinci devrede ise adeta suskunluğa büründü. İtalyan futbolcu, son 10 müsabakada 2 defa gol sevinci yaşadı.

DERBİNİN İLGİNÇ İSTATİSTİĞİ

BEŞIKTAŞ ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi mücadelede eşitlik sağlanamamış. Bu 10 maçlık seride, Galatasaray'ın galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Sarı- kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş ise 4 kez rakibini mağlup edebilmiş.. İki takım arasındaki son 10 maçın sonuçları ise şu şekilde:

DERBİNİN İSTATİSTİĞİ

17.01.2021 Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 0 08.05.2021 Galatasaray: 3 – Beşiktaş: 1 25.10.2021 Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 1 14.03.2022 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 1 05.11.2022 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 1 30.04.2023 Beşiktaş: 3 – Galatasaray: 1 21.10.2023 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 1 03.03.2024 Beşiktaş: 0 – Galatasaray: 1 03.08.2024 Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 5 28.10.2024 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 1