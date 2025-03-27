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Haberler Beşiktaş Yasin Kol ilk kez derbide düdük çalacak

Yasin Kol ilk kez derbide düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Yasin Kol ilk kez derbide düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

BU SEZON 22 MAÇ YÖNETTI

Yasın Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 13, 1. Lig'de 7 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 22 karşılaşmayı yönetti. Kol ayrıca 8 defa da AVAR'da görevlendirildi. 37 yaşındaki hakem, bu sezon G.Saray'ın sadece Alanya maçında düdük çalarken, Beşiktaş karşılaşmalarında yer almadı. Kol, Beşiktaş'ın son olarak Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakada düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde görev alacak hakem Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak

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