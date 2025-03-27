Beşıktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisine hakem Yasin Kol'un atanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Adalı, "TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur" dedi.

TFF, F.BAHÇE VE G.SARAY'IN OYUNCAĞI

Derbıde Slavko Vincic'i görmek istediklerini ancak isteklerinin cevapsız kaldığını belirten Adalı, "Derbilerde yabancı hakem ve hatta Vincic'i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adalet isteğimiz cevapsız kalmıştır. TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.

HER KARARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

DERBIDE Galatasaray'ı yeneceklerine inandığını söyleyen Adalı, "Hakem kim olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğimize inancımız tamdır. Maçta her kararın takipçisi olacağız! Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz! TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz" sözlerini sarf etti.

İSTERSE TFF BAŞKANI YÖNETSİN

BAŞKAN Adalı, "Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebi TFF'dir! Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umrumuzda değil!" dedi.

ZORBAY KÜÇÜK DENEN ZİBİDİ...

AÇIKLAMALARINA devam eden Serdal Adalı, "Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik" ifadelerini kullandı.

SAKIN BİZE AKIL VERMESİN

TFF Başkanı ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yapan Adalı, "Kimse Beşiktaş'a 'Yabancı hakemlere güvenin' baskısı yapmasın. TFF ve yönetim kurulu üyeleri Türk futbolunun sorunlarını artık çözemez. Bizim için artık yok hükmündedir." ifadelerini kullandı. Derhal istifa etmelidir" sözlerini sarf etti.

SİZİN SEVGİNİZLE KAZANACAĞIZ

TARAFTARA seslenen Adalı, "Hiçbir şey de futbol takımımıza olan inancınızı değiştirmesin. Siz hiçbir tahriğe kapılmadan gelin ve her zaman olduğu gibi takımımızı son saniyeye kadar desteklemeye devam edin. Bu takım sizin sevginize ve desteğinizle bu maçı kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

EN AZINDAN DURUŞ GÖSTERDİ

ADALI, TFF ile ilgili ayrıca "TFF Yönetimi, bizim için artık yok hükmündedir" ifadelerini kullandı. Ceyhun Kazancı'nın TFF'den istifası ile ilgili konuşan Adalı, "Keşke Ceyhun Bey ağırlığını koyup bir şeyler yapabilseydi. Ancak en azından duruşunu gösterdi, teşekkür ediyorum" diye konuştu.