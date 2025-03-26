TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Elvis Rexhbecaj hamlesi!

Gelecek sezon yeni bir yapılanma ile zirve mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş, şimdiden geniş bir transfer listesi oluşturmaya başladı. Alman basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Bundesliga'da mücadele eden Augsburg forması giyen Kosovalı orta saha oyuncusu Elvis Rexhbecaj ile yakından ilgileniyor. 27 yaşındaki orta saha için sezon sonunda Alman ekibiyle görüşmeye hazırlanan yönetim, 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan Rexhbecaj için resmi teklifini iletecek. Sezon bitince Almanya'ya çıkarma yapılacak.

HENÜZ SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI

Beşiktaş haricinde İskoç ekibi Glasgow Rangers ve Parma'nın da Kosovalı futbolcu ile ilgilendiği ifade edilirken İngiltere Championship'ten de bazı takımların Elvis Rexhbecaj'ın durumunu takip ettikleri ifade edildi. Augsburg'un yapmış olduğu sözleşme yenileme teklifine henüz yanıt vermeyen Rexhbecaj, öncelikle sezon sonunda gelecek teklifleri görmek istiyor. Rexhbecaj'ın sözleşme uzatmak istememesi halinde Augsburg'un bonservis bedeli kazanmak için satışa izin vereceği aktarıldı. Ancak oyuncu son kararını sezon bitince verecek.

KARA KARTAL'IN JOKERI OLACAK

Bu sezon Bundesliga'da 20 maçta Augsburg forması giyen Rexhbecaj, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 8 numarada forma giyen Rexhbecaj, ön libero ve 10 numarada da forma giyebiliyor. Orta alanda joker görevi gören Kosovalı oyuncu, Al Musrati'den boşalan yere monte edilecek. Ancak oyuncunun çok sayıda talibi bulunuyor.