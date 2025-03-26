Hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'de cumartesi günü ezeli rakibi G.Saray'ı ağırlamaya hazırlanan Beşiktaş'ta derbinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyahbeyazlılar pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

SEFERBERLİK BAŞLADI

Kritik G.Saray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta adeta seferberlik ilan edilmiş durumda. Sezonu kapatan Uduokhai dışında 5 ismin sakatlığı bulunuyor. Sağlık heyeti yoğun bir mesai harcayıp Mert Günok, Svensson, Onur, Chamberlain ve Rafa Silva'yı G.Saray derbisine yetiştirmeye çalışıyor. Bu isimlerden sadece Chamberlain'in derbide oynaması beklenmezken kalan isimlerin yetişeceği tahmin ediliyor.

PAULİSTA İLK 11'E!

YAŞADIĞI ağır sakatlığın ardından ilk kez Konyaspor maçında 45 dakika süre alan Paulista, milli arada fiziksel açığını büyük ölçüde kapatmayı başardı. Cumartesi günü G.Saray ile oynanacak derbide sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Brezilyalı futbolcunun ortadaki partnerinin Emirhan Topçu olması bekleniyor.

ONUR'UN BİLETİ KESİLDİ

YENİ sezonda bambaşka bir yapılanmaya girmeye hazırlanan Beşiktaş'ta çok sayıda isimle yollar ayrılacak. Bu isimlerin başında ise Onur Bulut geliyor. Siyah-beyazlılarda beklenen performansı sergileyemeyen 30 yaşındaki futbolcunun satışı için teknik direktör Solskjaer'den olumlu yanıt geldi.