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Haberler Beşiktaş Evinde yüksek uçuyor

Evinde yüksek uçuyor

Beşiktaş 2016’da kavuştuğu yeni stadında G.Saray’ı ağırladığı 8 lig maçında 6 galibiyet elde ederken, sadece 1 kez berabere kalıp 1 defa da mağlup oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Evinde yüksek uçuyor

Süper Lig'de cumartesi günü lider G.Saray'ı ağırlamaya hazırlanan Beşiktaş, bu sezon aradığını bulamasa da evinde ezeli rakibine karşı büyük bir üstünlük sağlamış durumda. 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray'ı, Süper Lig'de 8 kez ağırlayan siyah-beyazlılar, bu maçların 6'sını kazanırken, sadece 1 kez kaybetti. İki takım arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

BÜYÜK MAÇLARI KAZANDI

Ligin ilk yarısında bir başka ezeli rakibi F.Bahçe'yi de Tüpraş Stadı'nda 1-0 yenen siyahbeyazlılar son haftalarda kötü bir gidiş yaşasa da önemli maçlardaki formuyla dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden Athletic Bilbao'yu 4-1 deviren, Fransız ekibi Lyon'u da deplasmanda 1-0 yenen Kara Kartal, kritik maçlarda başarı gösterdi. Beşiktaş, G.Saray'ı ağırladığı son 10 resmi maçta ise sadece 2 defa yenilgi gördü.

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