  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ-Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında!

TRANSFER HABERİ-Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, transfer çalışmalarını Güney Amerika'da sürdürüyor ve son olarak Bolivya Milli Takımı'nın öne çıkan genç yeteneği Miguelito'yu takibe aldı. İşte ayrıntılar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 14:05
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ-Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında!

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Elan Ricardo ve Keny Arroyo'yu kadrosuna katmasının ardından transfer çalışmalarını Güney Amerika'da sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ-Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında!

Siyah-beyazlılar, Bolivya Milli Takımı'nın dikkat çeken genç oyuncusu Miguelito'yu radarına aldı.

TRANSFER HABERİ-Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında!

Neymar'ın eski kulübü Santos'un altyapısında yetişen ve şu anda Brezilya 2. Lig takımlarından America MG'de kiralık olarak oynayan sol ayaklı Bolivyalı 10 numarayı Beşiktaş yakın takibe aldı.

TRANSFER HABERİ-Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında!

Bu sezon America MG formasıyla 4 maçta mücadele eden 20 yaşındaki oyuncu, henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ-Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında!

Miguelito'nun mevcut piyasa değeri 750 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

G.Saray ve F.Bahçe Correa'ya talip!
G.Saray o isimle yollarını ayırıyor!
DİĞER
Meğer teyzesi kadar o da başarılı bir kariyere sahipmiş... Yeşilçam’ın sarışın prensesi Filiz Akın'ın yeğeni de kendisi kadar ünlü çıktı!
Şehzadebaşı Camii ve haziresine alçak saldırı! Vali Gül incelemelerde bulundu
G.Saray'dan Lucas Torreira planı!
İspanya'da gündem Arda Güler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Süper Lig ile ilgili erteleme açıklaması! TFF'den Süper Lig ile ilgili erteleme açıklaması! 13:41
Napoli’den flaş Osimhen kararı! Napoli’den flaş Osimhen kararı! 13:01
G.Saray'dan Lucas Torreira planı! G.Saray'dan Lucas Torreira planı! 12:29
Yeni Zelanda Dünya Kupası'nda! Yeni Zelanda Dünya Kupası'nda! 11:56
Halil Umut Meler sakatlandı! Halil Umut Meler sakatlandı! 11:41
G.Saray ve F.Bahçe Correa'ya talip! G.Saray ve F.Bahçe Correa'ya talip! 11:38
Daha Eski
G.Saray o isimle yollarını ayırıyor! G.Saray o isimle yollarını ayırıyor! 11:09
Alperen Şengün'den "triple-double"! Alperen Şengün'den "triple-double"! 10:53
İspanya'da gündem Arda Güler! İspanya'da gündem Arda Güler! 10:50
İngiltere - Letonya maçı ne zaman? İngiltere - Letonya maçı ne zaman? 10:05
Szoboszlai'den maç sonrası ilginç yorum! Szoboszlai'den maç sonrası ilginç yorum! 09:56
Aslan'dan Fener'e dev çalım! İmza an meselesi Aslan'dan Fener'e dev çalım! İmza an meselesi 09:27