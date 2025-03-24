TRANSFER HABERİ-Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, transfer çalışmalarını Güney Amerika'da sürdürüyor ve son olarak Bolivya Milli Takımı'nın öne çıkan genç yeteneği Miguelito'yu takibe aldı. İşte ayrıntılar… (BJK spor haberleri)
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Bu sezon America MG formasıyla 4 maçta mücadele eden 20 yaşındaki oyuncu, henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Miguelito'nun mevcut piyasa değeri 750 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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